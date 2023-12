Polícia Civil abre inquérito para apurar morte de trabalhador em siderúrgica

A Polícia Civil de Corumbá investiga a morte de Welton Júnior de Souza Bastos, 26, enquanto trabalhava pela indústria siderúrgica Vetorial, no turno da madrugada desta quinta-feira (14). A vítima caiu em um tanque de água da siderúrgica localizada na região de Antônio Maria Coelho, distante cerca de 35 km da cidade corumbaense.

Segundo a assessoria da indústria, o corpo foi encontrado por colaboradores durante a troca de turno. Welton era operador de utilidades, “tinha experiência em sua área de atuação” e trabalhava na Vetorial desde 2019. Bombeiros do 3º Grupamento de Corumbá, foram acionados para a retirada do corpo do tanque.

“A Vetorial lamenta profundamente o ocorrido, solidarizando-se com os familiares da vítima, aos quais está prestando todo o apoio, e desde já, por meio de suas equipes de segurança, está contribuindo com as autoridades responsáveis pela apuração do caso”, encerra a nota.

Investigação

Ao Diário Corumbaense, o delegado da Polícia Civil, Fillipe Araújo Izidio Pereira, que foi à siderúrgica junto com a equipe de investigação e a Perícia, disse que a principal linha de apuração é a de que a vítima tenha aspirado um gás venenoso, o que teria provocado a queda. O tanque tem profundidade de seis a oito metros.

"O corpo será encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e a necropsia irá apontar se de fato foi envenenamento ou afogamento a causa da morte", informou o delegado.