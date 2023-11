Cinema Francês: Confira a programação do Festival Varilux 2023 na Capital

Prepare-se para mergulhar em duas semanas repletas de cinema francês contemporâneo, com uma mistura envolvente de dramas, comédias, romances, animações, documentários e até mesmo uma série. O 14º Festival Varilux de Cinema Francês está prestes a começar, trazendo uma experiência única para os amantes da sétima arte no Brasil.

O festival, que inicialmente estava previsto para ocorrer em um contexto desafiador devido à pandemia, agora tem uma nova data. A partir de amanhã, 9 de novembro, até 22 de novembro, mais de 60 cidades e cerca de uma centena de cinemas em todo o Brasil receberão essa celebração da cinematografia francesa.

Contexto

Três anos após o início da pandemia, os cinemas brasileiros ainda sentem seu impacto. Em 2023, o público permanece 44% menor do que em 2019, com uma média de apenas 30 espectadores por exibição. O aumento nos preços dos ingressos em 2022 não incentivou o retorno dos espectadores, especialmente afetando o cinema independente, com uma queda estimada de 80% na audiência média por filme.

Neste cenário desafiador, o Festival Varilux continua desempenhando um papel estratégico para manter viva a paixão pelo cinema francês, promover sua imagem em todo o país e apoiar os distribuidores locais. Dez distribuidores participam do festival este ano, destacando a importância do evento para a indústria cinematográfica brasileira.

Programação

O Festival Varilux apresentará uma seleção impressionante de 20 filmes recentes e inéditos no Brasil, incluindo a Palma de Ouro em Cannes “Anatomia de uma Queda”, o provocante “Making Of” de Cédric Kahn, “Culpa e Desejo” de Catherine Breillat, e a segunda parte da saga de “Os Três Mosqueteiros”.

Além disso, o festival terá a honra de receber renomados nomes do cinema francês para representar seus filmes, atender à imprensa e debater com o público. Entre os convidados estão Léa Drucker, Cédric Kahn, Stefan Crepon, Anna Novion, Baya Kasmi, Bruno Chiche, Rémi Bezançon, Nicolas Giraud e Julia de Nunez.

Uma homenagem especial será dedicada à icônica Brigitte Bardot, conhecida por sua conexão com o Brasil. A série “Brigitte Bardot”, de Christopher e Danielle Thompson, será exibida durante o festival, com a presença da atriz Julia de Nunez. Clássicos como “E Deus Criou a Mulher” e “O Desprezo” também serão exibidos em memória da estrela.

Confira a Programação:

Confira a Programação do Festival Varilux em Campo Grande que terá exibição no Cinemark localizado no Shopping Campo Grande, Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fe.

09/11/2023 – QUINTA-FEIRA

– 14:30 – O Livro da Discórdia

– 16:55 – O Astronauta

– 19:30 – Crônica de uma Relação Passageira

– 21:55 – O Desafio de Marguerite

10/11/2023 – SEXTA-FEIRA

– 15:00 – Almas Gêmeas

– 17:25 – Conduzindo Madeleine

– 19:40 – Maestro(s)

– 21:55 – Anatomia de uma Queda

11/11/2023 – SÁBADO

– 14:30 – A Viagem de Ernesto e Celestine

– 16:35 – Meu Novo Brinquedo

– 19:10 – Making Of

– 21:55 – Crônica de uma Relação Passageira

12/11/2023 – DOMINGO

– 14:30 – Disfarce Divino

– 16:55 – A Musa de Bonnard

– 19:45 – O Renascimento

– 22:10 – Culpa e Desejo

13/11/2023 – SEGUNDA-FEIRA

– 14:00 – Orlando, Minha Biografia Política

– 16:25 – Memórias de Paris

– 18:55 – As Bestas

– 22:00 – Sob as Estrelas

14/11/2023 – TERÇA-FEIRA

– 14:30 – A Musa de Bonnard

– 17:20 – O Renascimento

– 19:45 – Meu Novo Brinquedo

– 22:20 – Disfarce Divino

15/11/2023 – QUARTA-FEIRA

– 14:30 – Conduzindo Madeleine

– 16:45 – O Desafio de Marguerite

– 19:20 – O Livro da Discórdia

– 21:45 – As Bestas

16/11/2023 – QUINTA-FEIRA

– 14:30 – Crônica de uma Relação Passageira

– 16:55 – Memórias de Paris

– 19:25 – Almas Gêmeas

– 21:50 – O Astronauta

17/11/2023 – SEXTA-FEIRA

– 14:00 – Meu Novo Brinquedo

– 16:35 – Making Of

– 19:20 – Sob as Estrelas

– 21:55 – Culpa e Desejo

18/11/2023 – SÁBADO

– 14:30 – O Desafio de Marguerite

– 17:05 – O Astronauta

– 19:40 – Conduzindo Madeleine

– 21:55 – Maestro(s)

19/11/2023 – DOMINGO

– 15:00 – A Viagem de Ernesto e Celestine

– 17:05 – E Deus Criou a Mulher (Clássico)

– 19:25 – Crônica de uma Relação Passageira

– 21:50 – Making Of

20/11/2023 – SEGUNDA-FEIRA

– 14:30 – Maestro(s)

– 16:45 – Sob as Estrelas

– 19:20 – Memórias de Paris

– 21:50 – Almas Gêmeas

21/11/2023 – TERÇA-FEIRA

– 14:00 – As Bestas

– 17:05 – Making Of

– 19:50 – Disfarce Divino

– 22:15 – Orlando, Minha Biografia Política

22/11/2023 – QUARTA-FEIRA

– 14:30 – Culpa e Desejo

– 17:00 – O Livro da Discórdia

– 19:25 – A Musa de Bonnard

– 22:15 – O Renascimento

A programação e sinopse dos filmes está disponível no site oficial do Festival Varilux de Cinema Francês (http://varilucinefrances.com). Não perca a chance de explorar a diversidade do cinema francês e vivenciar duas semanas emocionantes de cultura e entretenimento.