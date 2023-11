66º GRAMMY Awards: Novas Categorias e indicados serão anunciados nesta sexta-feira

É oficialmente a temporada do GRAMMY, e os fãs da música já podem marcar em seus calendários: o 66º GRAMMY Awards será transmitido ao vivo no domingo, 4 de fevereiro de 2024, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O anúncio da data de transmissão foi feito hoje pela Recording Academy, organização responsável por um dos eventos mais prestigiosos da indústria musical.

Os indicados ao Grammy Awards deste ano serão revelados em uma emocionante contagem regressiva na sexta-feira, 10 de novembro de 2023. Uma oportunidade para os artistas e fãs celebrarem e reconhecerem os destaques musicais do período de elegibilidade, que vai de 1º de outubro de 2022 a 15 de setembro de 2023.

A transmissão do 2024 Grammys, marcada para as 20h00-23h30 (AO VIVO ET) na CBS Television Network, promete uma experiência única para os espectadores. Além disso, a cerimônia será transmitida ao vivo e sob demanda para assinantes da Paramount+ e SHOWTIME, com uma opção sob demanda para assinantes Paramount+ Essential no dia seguinte à exibição do especial.

O CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., anunciou com entusiasmo três novas categorias que farão sua estreia no GRAMMY de 2024.

São elas:

Melhor Performance Musical Africana

Melhor Álbum de Jazz Alternativo

Melhor Gravação Pop Dance

Essas adições históricas são parte de um esforço mais amplo para aprimorar e modernizar o processo de premiação, visando torná-lo “mais justo, transparente e preciso”, conforme destacado por Mason Jr.

Em uma entrevista recente ao GRAMMY.com, Mason Jr. compartilhou a filosofia por trás das mudanças: “Cada alteração foi criada exatamente com isto em mente: abertura, transparência, justiça”. Ele enfatizou o compromisso de honrar mais músicas de maneira justa e relevante, garantindo que o processo seja transparente, justo e funcional.

As principais datas da temporada de 2024 do GRAMMY Awards já foram definidas, desde o período de elegibilidade do produto, que vai de 1º de outubro de 2022 a 15 de setembro de 2023, até a votação da Rodada Final, que ocorrerá de 14 de dezembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024.

Com informações do Site oficial do Grammy