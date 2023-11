Casal de empresários e terapeuta participam de podcast e recebem prêmio de Cidadão Nota 10

O casal de empresários Albi Urrutia Abdalla e Marcelo Abdalla, ele do ramo da engenharia e ela da imobiliária, com a terapeuta Inez Costa participaram do Podcast “Cidadão Nota 10”, programa mediado pela comunicadora Marinalva Pereira com o intuito de agradecer os serviços prestados por eles na Capital, merecendo o prêmio de “Cidadão Nota 10”.

Candidato à presidência do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, Marcelo é dono da MCA Engenharia, empresa criada em 2016 que presta serviços para os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A sede da empresa fica na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 1518, sala 111.

“Prestamos serviço da parte de infraestrutura, iluminação pública, etc. Através de contratos públicos atendemos regiões com pouca iluminação, atendemos necessidades básicas das escolas do Estado com projetos de acessibilidade e segurança, com a certificação dos bombeiros”, explica.

Perita avaliadora credenciada pelo TJMS (tribunal de Justiça de MS), formada em administração de empresas, bacharel em direito e pós-graduada em marketing, Albi Urrutia Abdalla também foi listada como “Cidadão Nota 10”, por Marinalva Pereira. Ela comenta que há 13 anos é consultora de imóveis em Campo Grande por meio da Albi inteligência imobiliária.

“Trabalhamos com alto padrão e também com correspondentes bancários, além de direcionarmos a educação financeira dos clientes. Fico muito feliz com o reconhecimento porque sou diretora de eventos do Sindimóveis-MS (Sindicato dos Corretores de Imóveis de MS) e relatora de ética do Cresci-MS (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis Regional). Ou seja, o reconhecimento não é só para a minha empresa ou para mim, mas sim para todos os corretores de imóveis”, agradece.

Terapeuta há 23 anos, Inez Costa também foi reconhecida como “Cidadã Nota 10”, por Marinalva Pereira. Com o consultório na rua 13 de junho 1063, e atendimento online principalmente, a profissional foi celebrada por atender, em média, 5 pacientes diariamente, dentro e fora do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para a especialista, a importância de ser reconhecida é levar o conhecimento da profissão para as pessoas. “Hoje em dias as pessoas sofrem pela falta de conhecimento de profissionais especializados na área que podem tratar das dores existenciais, por exemplo a ansiedade, a depressão, e outras”, comenta.

