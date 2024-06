Cinema com estreias de anime, terror e animação, show no MS ao Vivo e muita quermesse agitam fim de semana

Rede Cinemark lança novo sabor de pipoca para os apaixonados por amendoim

Finalmente o fim de semana bateu nas nossas portas, e dessa vez com muita festa junina em diversos pontos da cidade, e show gratuito na Capital. Mas, para quem quer fugir das quermesses e mesmo assim curtir o sabor das festas, a rede Cinemark, em parceria inédita com a Santa Helena, lança uma supernovidade para os amantes do cinema.

A rede Santa Helena, líder do segmento de doces e snacks à base de amendoim, unirá o snack favorito do cinema com o sabor indispensável das Festas Juninas. Agora os clientes poderão incrementar a já premiada e inconfundível pipoca da exibidora líder do Brasil com uma deliciosa paixão nacional: a Paçoquita.

A Paçoquita chega como uma nova opção marcante da Pipoca Mais, acompanhada das já conhecidas coberturas “Cream”, de chocolate branco, e “Nutcream”, com sabor de avelã, em todas as unidades do Cinemark no país, incluindo as salas prime. A compra pode ser realizada pelo app ou nos próprios cinemas.

Quem for curtir uma sessão de cinema, há muita variedade em cartaz: ‘Bad Boys: Até O Fim’, ‘Imaculada’, ‘Garfield – Fora De Casa’, o nacional ‘Grande Sertão’, ‘Planeta Dos Macacos: O Reinado’, ‘Furiosa: Uma Saga Mad Max’, ‘Amigos Imaginários’, ‘Os Observadores’, ‘Os Estranhos: Capítulo 1’, ‘HAIKYU! The Dumpster Battle’, e ‘Letícia’.

MS ao Vivo

A próxima edição do MS ao Vivo, neste domingo (9), vai ser de muita MPB e música regional no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, a partir das 17h. O cantor e compositor Zeca Baleiro subirá ao palco com Chico César, apresentando seu novo álbum ‘Ao Arrepio da Lei’.

A abertura fica por conta de Jerry Espíndola, com o show 40 Tons, a partir das 17 horas. A entrada é gratuita. O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio).

Chico César e Zeca Baleiro

Uma nova safra de mais de 20 canções marcou a retomada da parceria inaugurada há 32 anos por Chico César e Zeca Baleiro. “Ao Arrepio da Lei” é o nome do álbum que Chico César e Zeca Baleiro lançaram em março de 2024, quando também iniciaram uma turnê por algumas das principais cidades e capitais do País. No repertório do show, as novas canções e sucessos de ambos, algumas mais quentes, outras mais reflexivas.

No palco, os artistas são acompanhados por Alexandre Fontanetti (guitarra), Aline Falcão (teclados), Jota Erre (bateria), Layla (percussão) e Swami Jr. (baixo e direção musical).

“Concretiza-se assim o encontro de três décadas. Parece que demorou mas tudo tem seu tempo, o período de maturação. A pandemia, de certo modo, veio nos dizer da necessidade de estar perto das pessoas com as quais nos identificamos e nos vinculamos em ética e estética. Claro que tematizamos a pandemia mas também fizemos canções que poderiam ter sido geradas em qualquer momento e falam de outras coisas, assuntos perenes em nós”, diz Chico César.

“Eu e o Chico nos conhecemos desde 91, ano em que cheguei em São Paulo. Nos tornamos amigos e parceiros desde então, mas a real é que nunca fizemos muitas músicas juntos. A ‘parceria’ se dava mais num plano de troca estética e admiração mútua. Com a pandemia e o isolamento, alguma mágica rolou, algum pavio criativo acendeu. Começamos a trocar ideias, pedaços de letra ou melodia, refrães à espera de estrofes e, desde maio de 2020, compusemos duas dezenas de canções. Resolvemos gravá-las por reconhecer nessa produção o coroamento de uma longa história de amizade e afinidade musical”, afirmou Zeca Baleiro.

SEXTA-FEIRA (7)

Arraiá da Vila Jacy

Os moradores da Vila Jacy estão preparando um arraiá cheio de animação na pracinha do bairro, prometendo uma festa típica repleta de comida deliciosa, música ao vivo e a tradicional quadrilha. Além das festividades, a noite reserva competições para eleger a melhor CÃOpirinha, a melhor caipirinha infantil e a barraca mais enfeitada, com prêmios para os vencedores. O evento, que tem entrada gratuita, está marcado para o dia 7 de junho, a partir das 17h, na Pracinha da Jacy, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, número 1966.

21ª FEJUNAVI – Festa Junina de Naviraí

Entre os dias 07 a 09 de junho acontece o 21ª FEJUNAVI – Festa Junina de Naviraí O evento acontecerá no entorno da Praça Euclides Fabris, a Praça Central da cidade. Haverá shows de artistas renomados, festivais de música, praça de alimentação com pratos e bebidas típicas, além de entidades e clubes de serviço comercializando tais produtos em barracas montadas pela Prefeitura Municipal. A abertura da 21ª FEJUNAVI será na sexta-feira, dia 07 de junho, com as semifinais do 16º Festival de Música Popular e Sertaneja e do 7º Festival de Música Kids. Para encerrar a primeira noite, haverá um show do grupo Forró Ipê de Serra. No sábado, dia 08 de junho, acontecerão as finais dos festivais de música, seguidas de um show do grupo de pagode Atitude 67, conhecidos pelos sucessos como “Cerveja de Garrafa” e muitos outros.

Festa do Orgulho

Em alusão ao mês do orgulho da comunidade LGBTQIAPN+, o Capivaras Cervejaria estará realizando a ‘Festa do Orgulho’ para enaltecer a população de Campo Grande que não tem medo de amar. Com line up confirmados de DJ Afro Queer até DJ Leo Subtill, o Capivas pretende animar e colorir a sua sexta-feira antes de passar em alguma festa junina durante o mês. Localizado na Rua Pedro Celestino,1039 – centro.

SÁBADO (8)

1º Festival de Inverno de Turismo Rural

A partir de 8 de junho, os visitantes da rota turística Campo Grande dos Ipês terão a oportunidade de realizar excursões durante todos os finais de semana nos meses de junho e julho, como parte do 1º Festival de Inverno de Turismo Rural. Idealizado por oito empresários locais, o festival tem como objetivo destacar as diversas atrações da região. Com a participação de sete locais de interesse, como o Sítio Harmonia, Estância Alegria e Fazenda São Clemente, os participantes poderão desfrutar de música, culinária regional e manifestações culturais em meio aos encantadores cenários rurais. Cada local proporcionará uma experiência única, desde entretenimento ao vivo e degustações de queijo no Queijos Dazú até noites de convívio em torno da fogueira com caldos e fondue de chocolate na Fazenda São Clemente. Além disso, o festival oferecerá atividades como trilhas, danças típicas e refeições pantaneiras, proporcionando aos turistas uma imersão na vida rural do estado de MS.

Festa Junina da Orla Morena

A festa no bairro Cabreúva e região promete uma ampla variedade de comidas típicas, incluindo quentão, espetinhos, pastéis, caldos, chocolate quente, paçoca, pipoca e muito mais. Além disso, os visitantes poderão aproveitar diversas atrações, como bingo, prêmios, correio elegante, festival de música e apresentações artísticas. A festa Junina da Orla Morena irá ocorrer a partir das 17h às 23h, e será realizado na Avenida Noroeste, número 1600.

Codinome Winchester De Volta Aos Palcos

Neste sábado, o Ponto Bar será palco de uma noite explosiva de rock com o retorno aguardado da banda Codinome Winchester. Com uma nova formação e energias renovadas, a banda está pronta para lançar seu novo EP, “Custo, Vida, Tempo, Trabalho”, além de apresentar os clássicos que marcaram os fãs ao longo dos anos. Este show promete ser marcante, marcando o início de um novo capítulo na história da banda, que completa 10 anos. Não perca a abertura com a banda Bravo e Meio, conhecida por sua atitude destemida e letras provocativas do hardcore punk de Campo Grande, apresentando faixas do seu novo EP “Complicando Coisas Simples”. Além da música, o evento contará com uma exposição exclusiva do Camaleão Brechó, trazendo peças únicas que refletem o estilo da comunidade. Os ingressos estão disponíveis nos seguintes lotes: promocional por R$ 20, primeiro lote por R$ 25 e segundo lote por R$ 30 pela Plataforma Sympla. O Ponto Bar fica localizado na Rua Doutor Temistocles, 103, Centro.

NAIP + WHISKY DE SEGUNDA

Após pedidos incessantes dos fãs, a banda NAIP está de volta ao palco do Blues Bar! E para tornar a noite ainda mais especial, o evento contará também com a presença da banda de Blues favorita de todos, a WHISKY DE SEGUNDA! Será uma noite repleta de clássicos e boa música no Blues Bar. Não perca essa oportunidade de curtir um sábado inesquecível! O evento acontecerá neste sábado, a partir das 20h, Rua 15 de Novembro, 1186. Os ingressos são limitados, sendo que o 1º lote já se encontra esgotado. No 2º lote, o ingresso está disponível por R$ 30,00 (+ taxa de R$ 3,00) na plataforma Sympla, e também poderá ser adquirido no local do evento.

Feira do Vinil

A tradicional feira do vinil de Campo Grande está de volta neste sábado, dia 8, na Cervejaria Eden Beer, um ponto de encontro clássico para os amantes de vinil na cidade. Com a participação de dez lojas, a feira oferecerá mais de quatro mil discos para os colecionadores garimparem. Além disso, o evento contará com discotecagem do DJ Samambaia e até mesmo sessões de Flash Tattoo. Os organizadores convidam todos a compartilharem o evento e convidarem amigos que são aficionados por vinis. A feira acontecerá às 17h na Cervejaria Eden Beer que fica localizado na Av. Mato Grosso, 68 – Centro.

DOMINGO (9)

32ª Festa do Padroeiro

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus está promovendo uma quermesse repleta de comidas típicas, apresentações musicais e sorteio de prêmios. O evento se estenderá até o dia 9 de junho, oferecendo aos participantes uma experiência completa de diversão e entretenimento. As atividades da quermesse têm início diariamente após a missa das 19h, e o local é a Avenida Mato Grosso, número 3280. A entrada é gratuita, proporcionando a todos a oportunidade de participar desta celebração.

3ª Arraiá Imaculada Coração de Maria

Festa que iniciou no dia 31 de maio até este domingo, o evento tem diversas atrações como o artista Marlon Maciel e Sampri. A Paróquia Imaculado Coração de Maria oferece uma festa repleta de comidas típicas, música ao vivo e atividades recreativas para toda a família. O evento, aberto ao público, acontece diariamente até o dia 9 de junho, com início sempre às 19h. Localizada na Av. Hiroshima, n.° 1233, a festividade proporciona uma oportunidade de diversão e confraternização para a comunidade local. A entrada é franca.

Festa Junina da Associação Okinawa de Campo Grande

A tradicional Festa Junina da Associação Okinawa de Campo Grande irá acontecer neste domingo (9) e terá comidas típicas para o arraial como; soba, sopa de cabrito, espetinho, arroz carreteiro e muito mais. O evento também contará com show ao vivo da dupla Carlos e Deise. A sede da Associação Okinawa de Campo Grande está localizada na Rua dos Barbosas, 110, a partir das 17h. A entrada é franca. Para mais informações, entre em contato com a secretaria da AOCG.

The Kindom Park

The Kingdom Park chegou no Estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza com um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação. As sessões para brincar estão disponíveis de segunda a domingo das 16h às 22h, e para a diversão ficar completa, meias nos pés são obrigatórias. Pessoas com TEA e PcD tem direito a meia-entrada nas sessões.

Festa do Divino Espirito Santo

No próximo domingo (9), Campo Grande receberá a tradicional Festa do Divino Espírito Santo no Cotolengo a partir das 8h, uma celebração da fé com diversas atrações culturais e artísticas. A Bandeira do Divino está em visita pela capital desde segunda-feira (3), percorrendo instituições e residências, sendo levada à Igreja São José na quinta-feira (6). O governador Eduardo Riedel recebeu a visita da bandeira, abençoada pelo padre Sérgio Marcon. O evento de domingo inclui café da manhã, missa, almoço e baile, com apresentações musicais. Os convites podem ser adquiridos no dia por R$ 70,00. Após Campo Grande, a festa seguirá para Coxim, onde acontecerá de 12 a 21 de julho. A Festa do Divino Espírito Santo, com mais de 128 anos de tradição, é considerada a mais antiga de Mato Grosso do Sul, e agora faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais