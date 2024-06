Vai um torresmo ai?

Maior festival itinerante do país, Torresmofest começa hoje com mais de 50 pratos para os apreciadores de carne suína

Torresmo de rolo, torresmo a pururuca, torresmo de boteco… o paraíso dos amantes dos pratos de carne suína chegou em Campo Grande, com mais uma edição da Torresmofest, evento que traz o melhor do torresmo em um ambiente com música ao vivo e muita gastronomia. O festival começa hoje (6) e vai até domingo (9), das 12h às 22h, com entrada gratuita.

Serão quatro dias de festival, com diversos expositores, de doces a salgados, além de área kids e música ao vivo. Para além do torresmo, o festival também traz diversas barracas com variados pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, chopp artesanal, drinks e sucos naturais.

As origens

Segundo o organizador da Torresmofest, Valternei Schutz, a ideia surgiu após um vídeo na internet, que mostrava o preparo norte-americano da carne suína. “Surgiu por meio do Eduardo Bueno. Ele recebeu um vídeo com um porco no rolete, sendo preparado, e pensou ‘por que não colocar isso no Brasil?’. A partir disso, ele se uniu ao amigo dele, o chefe Adan Garcia [chefe e proprietário do grupo ‘Leitão de Gravata’], especialista em proteína suína, e desde 2019 surgiu o Torresmofest. A primeira edição foi em São Paulo, no bairro da Mooca, e dai para lá, já fizemos 400 eventos, 15 Estados percorridos e mais de 8 milhões de pessoas já visitaram o festival”, explicou em entrevista ao jornal O Estado.

Com uma média de movimento em torno de R$ 86 milhões por ano, Eduardo Bueno já trabalhava com um food truck de comida mexicana. Foi por meio desse empreendimento que Bueno conheceu diversos chefes, que hoje participam do Torresmofest. “O Eduardo já trabalhava com eventos, então conhecia algumas pessoas do meio. E quando ele começou a trabalhar com o festival, fez uma busca minuciosa em busca dos melhores chefes que trabalhassem com a proteína suína”, disse Schutz. “Falando nessa proteína, para o festival em Campo Grande, nós temos por volta de 15 toneladas para entregar a região. E esta carne também veio de São Paulo, sendo pré-selecionada pelos chefes”, complementa.

Ainda conforme o organizador, mesmo com a experiência na realização do festival, ainda há desafios em cada cidade percorrida. “Trabalhar com alimentação é uma coisa extremamente delicada, então o desafio é diário, para entregar o melhor produto para o cliente, seja em qualquer cidade, porque porco é uma carne nacional, e grande parte dos brasileiros gostam. O desafio é atender da melhor forma possível e agradar todos os gostos dos clientes do festival”.

Rodando o país

Um dos expositores presentes no Torresmofest é o ‘Império dos Defumados’, de Emerson Raimundo. Há dois anos participando do festival, o carro chefe do empreendedor é o torresmo de rolo, mas ele também serve espetinho e churrasco americano, com lanches de costela desfiada, costelinha e costela com barbecue. “A gente roda o Brasil fazendo ‘duas pernas’: estaremos em Campo Grande esta semana, e, ao mesmo tempo, outra equipe nossa estará em Brasília”, disse ao jornal O Estado.

Raimundo participou da edição de Dourados, realizada no último fim de semana, e espera que a edição da Capital tenha o mesmo movimento. “A expectativa nossa é que seja como no ano passado, com público rotativo, que consome bacana; no ano passado, meus produtos foram expostos e teve uma boa repercussão”.

Assim como Schutz, Raimundo acredita que o evento funciona como um estímulo a economia local, mesmo que haja adversidades. “Os desafios que a gente enfrenta é a logística, como levar a matéria-prima, hospedagem. Também o clima: vento, chuva e até muito calor podem atrapalhar um pouco. Mas, é uma delícia, porque não cai na rotina, cada semana é uma coisa diferente. Hoje o Torresmofest é o maior festival itinerante do Brasil e com ele vem várias responsabilidades, para manter o padrão, servir qualidade, e isso também se torna um desafio”

“Geralmente o festival acontece em shoppings. Conversando com os lojistas, vimos que o Torresmofest traz muito público, não só para o evento, e sim para os comércios locais. Chegamos com um número de pessoas para trabalhar, mas contratamos também, um tanto da própria cidade. Então a economia da cidade movimenta. Eu chego com oito funcionários, mas preciso de 15 no total; o restante eu completo com trabalhadores das cidades que estou”, reforçou.

Fomentando a economia

“Toda vez que o Torresmofest chega numa cidade, o impacto econômico é sentido no local. Porque a gente, os mais de 150 funcionários diretos, usam a rede hoteleira, primeiro. A gente também contrata a mão de obra local, como freelancer, bombeiros, seguranças, staf de limpeza; também contratamos empresas de material como banheiro químico, mesas, fora os insumos que também são comprados aqui, como água, refrigerante. Fora restaurantes, marmitex. Você tem sim um crescimento econômico quando o torresmo fest chega”, complementou o organizador. Ele acredita que por volta de 40 mil pessoas passarão pelo festival durante os quatro dias.

Com o torresmo de rolo como a estrela de seu estande, Raimundo contou ao jornal O Estado como prepara a delícia. “O festival é repleto de várias técnicas. O meu torresmo é o da roça, feito dry rub [um tipo de mix de temperos secos], coloco no ‘varal’, para defumar, enrolo, asso para tirar todo o líquido do couro e desidratar a pele; volto para a temperatura ambiente, congelo, e volto com ele para a fritura no óleo quente. Na hora que o gelado entra em contato com o gelado, onde ocorre a pururuca”.

Segundo Schutz são mais de 50 pratos com torresmo. “Mas não só ele: temos também hambúrguer, por exemplo, são quase 100 pratos com a carne suína. Geralmente o sucesso é o torresmo de rolo. Tem também o baião de dois, o arroz carreteiro, feijão tropeiro, há doces como crepe, churros, doces mineiros, três caminhões de chope, que vai muito bem com o torresmo, uma barraca de drinks, de sucos e refrigerantes, batata frita, polenta, é uma grande variedade para atender o público”. finalizou.

O evento é para toda a família e conta ainda com atrações musicais todos os dias.

Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (06)

20h – Especial Tim Maia e Legião Urbana – Banda Plebheus

SEXTA-FEIRA (07)

20h – Cover Guns N Roses – Banda On The Road

SÁBADO (08)

14h – Leandro Duo – Voz e Violão

17h – Cover Charlie Brown Jr – Banda Kefla

20h – Tributo aos Mamonas – Banda Alziras

DOMINGO (09)

14h – Rafael – Rock Internacional

17h – Junior Parente – Pagode

20h – Cover Queen – Bohemian Rock

Serviço:

O Torresmofest será realizado no estacionamento do Shopping Campo Grande, de 6 a 9 de junho, das 12 às 22h, com entrada gratuita.

