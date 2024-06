Tempo de Arraiá!

Prepare o vestido e a camisa xadrez, a temporada junina começou na Capital

“Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João”, cantava Gal Costa, em 1981, sobre uma das festas mais amadas pelos brasileiros, a Festa Junina ou Festa de São João, e Mato Grosso do Sul não fica de fora. No sábado (8) é realizada mais uma edição do Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), maior festa solidária do Estado. Já no dia 12, é a vez da 22ª edição do Arraial de Santo Antônio, uma das mais tradicionais festanças juninas de Campo Grande.

Com mais de 10h de festa, o Arraiá da AACC/MS começa ao meio-dia e vai até às 22h, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês. Toda a renda do evento será revertida para a própria instituição, que cuida de crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul e países da fronteira.

“A preparação começou em janeiro, quando buscamos parceiros para que a festa seja possível. O evento é 100% voluntário, sem custos para a AACC/MS. As pessoas e as empresas par ceiras ajudam doando dinheiro, produtos, a mão de obra nas barracas, toda a estrutura física como palco, som, decoração, emfim, tudo que as pessoas verão é solidário”, explicou a diretora de voluntariado da associação, Auxiliadora Freire, ao jornal O Estado.

Conforme a diretora, a expectativa é que 8 mil pessoas passem pela festa, e que o valor arrecada fique em torno de R$ 240 mil, revertidos no pagamento de despesas da instituição como: água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal. Os gastos mensais da associação giram em torno de R$ 315 mil mensais.A arrecadação da festa também irá cobrir exames e medicamentos que não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A associação busca realizar uma reforma na Casa de Apoio, local que oferece acolhimento completo, com atividades lúdicas, atendimento multiprofissional, refeições, Classe Hospitalar e hospedagem.

Apenas no ano passado, a associação atendeu 335 crianças e adolescentes, com 16.292 atendimentos multiprofissionais (enfermagem, tratamento lúdicopedagógico, espaço de bem-estar, nutrição, serviço social, fisioterapia e laboratório).

Sabores

Quem for prestigiar a festa e ainda contribuir, irá poder se deliciar com uma ampla variedade de quitutes juninos. “Durante o dia inteiro estarão à venda comidas típicas como sobá, espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, derivados do milho, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias. Sendo assim, não importa a hora do dia, sempre haverá um prato no capricho para matar a vontade das comidinhas deliciosas de Festa Junina”, disse a diretora.

Também haverá extensa programação, com apresentação de quadrilhas das escolas Montessori e Classe A, show com o cantor Dieguinho, que traz o melhor do samba e do pagode das 12h às 13h, seguido de muito pop rock com a banda Plano Zero, das 15h30 às 16h30 e Rafa&Roger no encerramento, com música sertanejo das 20h30 às 22h.

A diversão para a criançada está garantida. Além da tradicional Pescaria, nesta edição haverá uma ampla Área Kids com monitores.

Esta é a terceira vez que o Arraiá da AACC/MS acontecerá no Bosque Expo, um local coberto, climatizado e com estacionamento, garantindo comodidade aos visitantes. A entrada custa R$10 por pessoa, e crianças de até 10 anos não pagam.

“Quem participa do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. O evento é nosso grande momento para arrecadar e, por isso, contamos sempre com a generosidade da sociedade sul-mato-grossense”, explica Mirian Comparin Correa, presidente e fundadora da entidade.

“Quando você vai ao Arraiá da AACC/MS, pode ter a certeza de estar colaborando para dar qualidade de vida, conforto e mais cuidado para todas as crianças e jovens em tratamento contra o câncer”, reforçou Freire.

Ainda é possível ajudar como voluntário na festa, basta entrar em contato pelo telefone da AACC/MS: 3322-8000, que também funciona como WhatsApp.

Arraial de Santo Antônio

Já para quem prefere festejar na região central de Campo Grande, a partir do dia 12 de junho começa a 22ª edição do Arraial de Santo Antônio, umas das mais tradicionais festas juninas da Capital. O evento é organizado pela Prefeitura, e vai até o dia 16 de junho, na Praça do Rádio Clube.

A festa já é um marco cultural no calendário de eventos da cidade, e reúne família, amigos e turistas para celebrar. Neste ano, a programação será repleta de apresentações musicais, além de barracas de comidas típicas, bebidas e espaço kids.

O evento também contará com uma área destinada à venda de artesanatos, onde os visitantes poderão adquirir produtos confeccionados por artesãos locais, promovendo a economia solidária e a valorização da cultura regional.

Segundo a organização, são esperados uma média de 8 mil pessoas por dia. “Para este ano esperamos uma média de 8 mil pessoas por dia, haverá barracas com pratos típicos. As vendas estão direcionadas as entidades sem fins lucrativos, que obtiveram a licença para a comercialização dos produtos”, disse a assessoria de comunicação da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), ao jornal O Estado.

“A Praça do Rádio possui declive nos acessos laterais para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida e nos shows haverá interprete de libras”, complementou.

Conforme a representante da Associação Pantanal dos Surdos de Mato Grosso do Sul, Alessandra Souza da Cruz, o dinheiro arrecadado com a venda de alimentos e comidas nos cinco dias de evento beneficiará 150 pessoas assistidas pela instituição.

“É a primeira vez que vamos participar e pretendemos vender todos os tipos de bebidas autorizadas conforme o edital, além de cachorro-quente. Durante o evento, vamos contar com a participação de diversas pessoas da nossa associação e tenho a certeza que conseguiremos ajudar muitas pessoas com o valor arrecadado na festa”, salientou.

Programação

Quarta-feira (12)

Grupo Tradição – 19h

Munhoz e Mariano – 21h

Quinta-feira (13)

Procissão dos fiéis de Santo Antônio, com saída da Catedral de Santo Antônio prevista às 18h, em direção a Praça do Rádio Clube.

Missa no local – 19h

Show da Fraternidade São João Paulo II – 20h

João Haroldo e Betinho – 21h30

Sexta-feira (14)

Pedro e Evandro – 19h

Tostão e Guarani – 20h

Trio Violada – 21h

Sábado (15)

Max Henrique – 19h

Victor Gregório e Marco Aurélio – 21h

Domingo (16)

Ipê da Serra – 18h

Alex e Ivan – 20h

A partir do dia 13 de junho, os fiéis podem comprar o tradicional bolo do Santo Casamenteiro das 6h até às 13h na Catedral Santo Antônio e a partir das 18h, no próprio Arraia

Por Carolina Rampi

