Cine Petrobras chega a Três Lagoas com sala de cinema sob rodas nesta segunda-feira

A cultura do cinema, muitas vezes restrita às grandes cidades ou aos centros urbanos, está ganhando um novo formato e alcançando localidades onde o acesso a essa arte é, muitas vezes, um privilégio. O projeto Cine Petrobras tem transformado essa realidade em uma iniciativa itinerante que leva a experiência cinematográfica para cidades de diferentes estados do Brasil, com uma carreta equipada como uma verdadeira sala de cinema sobre rodas. Nos dias 21 e 22 de outubro, será a vez de Três Lagoas vivenciar essa experiência cinematográfica.

Executado pela Cepar Cultural, A carreta será instalada em frente à Escola Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste, com uma programação que promete encantar toda a família. Na segunda-feira, 21 de outubro, será exibido “Wonka”, uma reinterpretação do clássico universo de Roald Dahl. Na terça-feira, 22 de outubro, será a vez de “Buzz Lightyear”. Ambas as sessões começam às 18h30.

A oferta de pipoca e refrigerante também é parte da proposta de proporcionar uma vivência completa para o público. As sessões são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem retirar os ingressos no dia do evento antecipadamente, na própria carreta.

Conforto e diferencial

A grande inovação é a transformação de uma carreta comum em uma sala de cinema móvel, equipada com poltronas reclináveis, ar-condicionado, sistema digital de som e imagem, e dois banheiros. Com capacidade para 91 pessoas, a carreta oferece uma experiência cinematográfica confortável e imersiva.

Além da estrutura, o projeto oferece recursos de acessibilidade para cadeirantes, com rampa de acesso e espaço reservado. Para tornar a experiência ainda mais inclusiva, há a possibilidade de solicitar programação com janela de libras e legendagem descritiva.

A gerente de Patrocínios da Petrobras, Alessandra Teixeira, destaca que o projeto reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento cultural do Brasil. “A Petrobras é uma grande incentivadora do desenvolvimento do país em suas diferentes manifestações e iniciativas. Investimos em muitas formas de energia, e a cultura é uma delas. A empresa tem orgulho de valorizar a cultura brasileira, apoiando sua diversidade, que faz nosso país ser tão único”, afirmou.

Sobre o Projeto

O Cine Petrobras, aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, leva exibições gratuitas de filmes a mais de 45 municípios. Lançado em setembro deste ano, o projeto já percorreu estados como Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Sua jornada começou no Distrito Federal, onde em Planaltina e Brazlândia, a carreta começou a trazer os filmes para as localidades.

Após essas etapas, seguiu para Mato Grosso do Sul, onde já passou por Selvíria (nos dias 14 e 15 de outubro) e agora se prepara para a próxima parada em Três Lagoas. Seguindo sob rodas, o Cine Petrobras passará por outros Estados do Brasil.

A ida do projeto Cine Petrobras até Três Lagoas, assim como para as outras 16 cidades do roteiro, foi uma escolha da Petrobras, que optou por contemplar municípios com os quais mantém alguma forma de atuação. No caso de Três Lagoas, a presença da Usina Termelétrica da Petrobras foi um dos fatores que influenciou a escolha da cidade.

Cepar Cultural

A execução do Cine Petrobras em Três Lagoas está a cargo da Cepar Cultural, uma produtora com mais de 20 anos de experiência em marketing cultural. Sua missão é gerar impacto social, ambiental e cultural por meio de projetos viabilizados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com um portfólio que inclui iniciativas como cinemas itinerantes, projetos literários e teatrais, a Cepar Cultural se destaca por transformar a cultura em resultados significativos e memoráveis para a sociedade. Seu trabalho promove a inclusão social, fortalece identidades, estimula a participação comunitária e contribui para o enriquecimento cultural das regiões onde atua.

Kalline Costa, Produtora Cultural da Cepar afirmou para a reportagem que o projeto leva uma experiência de cinema gratuita diretamente aos municípios e bairros, eliminando as barreiras financeiras e logísticas que muitas pessoas enfrentam.

“Essa iniciativa permite que comunidades, muitas vezes sem acesso a salas de cinema, possam vivenciar a magia do cinema. Além disso, o Cine Petrobras oferece cultura e lazer de qualidade, transformando a rotina local e promovendo a inclusão cultural. Nas escolas, essa iniciativa enriquece a educação e amplia os horizontes culturais dos estudantes”, destacou.

Ao levar cultura e entretenimento diretamente às comunidades, o Cine Petrobras proporciona momentos inesquecíveis e enriquecedores, promovendo a inclusão cultural e proporcionando lazer de qualidade para todos.

“Nem todas as pessoas têm acesso facilitado ao cinema, especialmente aquelas em regiões onde o cinema não está presente ou que enfrentam limitações financeiras, incluindo custos de transporte e da própria experiência. O Cine Petrobras democratiza esse acesso ao levar uma experiência gratuita diretamente aos municípios e bairros, facilitando o transporte e permitindo que muitos vivam a magia do cinema pela primeira vez”, finalizou Kalline.

Serviço: A carreta do Cine Petrobras será instalada em frente à Escola Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas. A programação começa no dia 21 de outubro (segunda-feira) com a exibição de Wonka e continua no dia 22 de outubro (terça-feira) com Buzz Lightyear. As sessões começam às 18h30 e são abertas ao público, mas com vagas limitadas.

Por Amanda Ferreira

