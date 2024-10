Agendão: Oktoberfest, circo e shows gratuitos, marcam fim de semana em MS

Também haverá feira de economia criativa e teatro para a criançada

O fim de semana já começará animado para quem gosta de uma boa cerveja. O CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Tropeiros da Querência realiza a 16ª edição da Oktoberfest com chope e gastronomia típica, a partir das 19h30.

Essa é uma das maiores celebrações culturais da região, e trará mais de 1.500 litros de chope, pratos típicos alemães e uma programação repleta de música e dança.

Inspirado na tradicional festa de Blumenau-SC, o evento contará com a animação da banda Reprize, do Paraná, que apresentará clássicos da música germânica. Entre os destaques gastronômicos, o famoso eisbein (joelho de porco), uma das iguarias mais tradicionais da culinária alemã, promete conquistar os paladares mais exigentes.

Para quem gosta de competição, o “Concurso de Chope em Metro” será uma das atrações principais. Os participantes, maiores de 18 anos, terão o desafio de ingerir uma tulipa de 1 metro de chope (600 ml) no menor tempo possível, garantindo diversão e muitas risadas.

Os ingressos estão por R$ 30, antecipado via WhatsApp (67 99866-8817) e R$ 35 na portaria do evento, que fica na Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas. É importante destacar que chope e alimentação serão vendidos separadamente.

Sonora Brasil

O projeto Sonora Brasil – Formação de Ouvintes Musicais tem como objetivo promover o desenvolvimento histórico da música no Brasil. Com o tema “Encontros, Tempos e Territórios”, o projeto destaca a diversidade, como territorialidades e a memória musical do país. A curaria selecionou duplas de artistas representando as cinco regiões do Brasil, com base na intergeracionalidade e no diálogo entre tradição e contemporaneidade, local e universal. Essas duplas espetáculos introduzidos especialmente para o projeto, valorizando a riqueza cultural do país.

Na sexta, às 19h, Chau do Pife & Andréa Lais, abrem as apresentações, em uma colaboração que trará tradição e inovação com a rica diversidade de Alagoas; no sábado, às 17h, é a vez de Fernando Cesar & Tiago Tunes, com um panorama do choro em Brasília, desde os anos 60 até os dias atuais, mesclando violão de sete cordas, bandolim e percussão. Já às 19h, sobe ao palco Bado, Quilomboclada e Sandra Braids, representando a região Norte de Rondônia, com o rap em defesa da identidade própria rondoniense, que revaloriza a identidade ribeirinha.

As apresentações serão no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200.

SEXTA-FEIRA (18)

TRUQUES E PIADAS SHOW!

Prepare-se para uma noite de muitas risadas e surpresas! Nesta sexta-feira (18), o Teatro Fulano di Tal receberá um incrível show de stand up e mágica, com Samuel Isidoro e Everton Mago que prometem encantar e divertir o público. Os artistas se reunirão para apresentar seus melhores números de stand up. Prepare-se para gargalhar com piadas inteligentes, histórias engraçadas e observações hilárias sobre o cotidiano. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

MS TRIBUTO PEARL JAM E NIRVANA

Nesta sexta, 18 de outubro, o Blues Bar, localizado na Av. 15 de Novembro, 1186 Centro,

traz mais uma edição imperdível do MS Tributo Festival, celebrando dois ícones do rock: Pearl Jam e Nirvana. A noite contará com performances eletrizantes das bandas Lowdown e Money Talks, que farão tributos a esses gigantes do grunge. Prepare-se para uma noite de muita energia e música de qualidade! Não perca essa oportunidade e garanta seu ingresso que está disponível no 2° lote na plataforma Sympla.

Espetáculo “Quatro Luas”

O Palco Giratório do Sesc Teatro Prosa apresenta nesta sexta-feira o espetáculo “Quatro Luas”, do Bando Coletivo de Teatro, de Pernambuco. Voltado para o público infantil, o espetáculo utiliza formas animadas e música ao vivo, inspirado no universo do escritor espanhol Federico Garcia Lorca. A peça é contada por um grupo de ciganos sob uma velha árvore e narra a história de Federico, um jovem ciganinho órfão que sonhava em voar até as estrelas. A classificação é livre.

SÁBADO (19)

Desapega CG Brechós

No dia 19 de outubro, Campo Grande receberá a 6ª edição do Desapega CG, o maior evento de desapego da cidade, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha III, das 8h às 16h. Com mais de 70 expositores e cerca de 20 mil itens à venda, o evento oferece produtos variados, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos e antiguidades. Promovido pelo Coletivo de Brechós de MS, o objetivo do encontro é incentivar o consumo consciente e sustentável, além de gerar renda para pequenos empreendedores e fortalecer a economia local. A entrada é gratuita, e os preços dos itens começam a partir de R$ 2,00.

MIOLO: Circuito de Leituras Integrais

O Sesc Teatro Prosa será palco do Miolo: Circuito de Leituras Integrais, com leituras de livros de autoras latino-americanas, mediados por escritoras, pesquisadoras e leitoras. A primeira de três edições será neste sábado (19), às 16h, com leitura do livro ‘Caminho Curto 33’, de Marlene Mourão. A mediação e leitura da obra serão feitas pelo escritor Febraro de Oliveira e José Gilberto Rozisca. Ao fim, haverá um bate-papo sobre a obra com o público. O projeto é realizado pela livraria Amor, e o Sesc Teatro Prosa fica na rua Anhanduí, 200.

Espetáculo ‘A menina, a mãe e a lua’

Escrita por Larissa Lopes e Júlia Selles, e dirigida por Thaís Umar, a peça “A Menina, a Mãe e a Lua” explora o amor e o cuidado na relação entre mãe e filha, que enfrenta a expropriação de suas terras. Ambientada nas águas do Rio Formoso e no Pantanal, a história faz referência a grandes nomes da música brasileira, como Helena Meirelles e Chiquinha Gonzaga. O espetáculo acontece às 19h, na sede do Fulano di Tal, na Rua Rui Barbosa, 3099. Informações pelo WhatsApp: (67) 99204-5495.

ESPECIAL SERTANEJO 67

Neste sábado, a banda Sertanejo 67 fará uma apresentação inédita em Campo Grande, com um show especial de música sertaneja e participação de diversos convidados da cena musical local. Formada no berço do sertanejo universitário, uma banda que mistura as raízes sul-mato-grossenses com o estilo sertanejo. O show acontecerá na Sunset Growler Station, das 19h à meia-noite, com pelo menos cinco surpresas convidadas. Além da música, o evento contará com chopes artesanais, drinks personalizados e comida de boteco. A casa abre às 18h e os ingressos, disponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 15,00.

DOMINGO (20)

Som da Concha

Mais uma edição do Som da Concha está de volta! Desta vez celebrando a feminilidade e o empoderamento. Neste domingo (20), a Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indigenas receberá as talentosas Bela Rio, que apresentará seu repertório “Bem Bolado”, e SoulRa, que trará os destaques do seu álbum “Do Interior”. As performances começam às 18h, com entrada gratuita.

Feira Bosque da Paz

A Feira Bosque da Paz está realizando uma edição especial em comemoração ao Dia das Crianças, das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens, no Carandá Bosque, em Campo Grande. O evento terá atrações externas para o público infantil e familiar, incluindo apresentações da Cia D’Água na Peneira, Histórias da Caramuja e Sambacaus, além de brincadeiras, música, artesanato e uma variedade de comidas, garantindo mergulho.

Circo do Bolachinha

O Circo do Bolachinha, um dos poucos circos tradicionais em atividade no Mato Grosso do Sul, retorna com o projeto “Circo Tradicional — Resistência”, oferecendo espetáculos gratuitos em várias cidades do estado. Neste domingo a apresentação será em Jaraguari, no ginásio municipal, às 19h. O projeto busca preservar a tradição circense e garantir empregos para as famílias envolvidas, em meio às dificuldades enfrentadas pelo setor.

Por Carolina Rampi e Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais