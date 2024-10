FESTOP 2024: ‘Festival de Todos os Povos’ começa na sexta (25) impulsionando a cultura e a economia criativa em Dourados

A Praça Antônio João, em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande, será palco de muita música, artes cênicas, artesanato, literatura, gastronomia e economia criativa com a segunda edição da FESTOP – Festival de Todos os Povos, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de outubro.

A Feira foi idealizada e criada com o propósito de incentivar a atividade artesanal e gastronômica, além de proporcionar a atividade cultural com geração de trabalho e renda. Devido ao sucesso do ano passado, nesta edição a Feira será ainda mais completa, com espaço dedicado aos Food Trucks e Tendas Alimentícias, além do Espaço do Empreendedor.

Idealizador e um dos organizadores, o músico Fernando Dagata, apontou que no ano passado foram mais de 20 mil pessoas no evento, e esse ano a meta é para mais de 30 mil de público na praça Antônio João. Com o sucesso da Festop, o festival foi incluído no calendário de eventos oficiais do município.

“O objetivo é divulgar e celebrar a arte produzida em Dourados e também de Mato Grosso do Sul no geral, incluindo artistas de Campo Grande. Ele engloba também a economia criativa, para gerar renda para as pessoas, com a feira criativa, para os artesãos, a feira gastronômica”, disse ao jornal O Estado.

No primeiro ano de Festop, os 80 artesãos cadastrados na feira criativa, tiveram um lucro de aproximadamente R$ 120 mil, segundo Dagata, que destaca como o festival gira em torna da economia criativa e local.

“A cultura tem esse efeito multiplicador, se você investe nela, esse dinheiro irá retornar para a sociedade, e o Festop tem esse objetivo, celebrar a cultura de Dourados, apresentar para as pessoas, os nossos artistas e, ao mesmo tempo, colocar dinheiro no bolso das pessoas por meio da economia criativa, aquecendo a economia local”.

Homenagem

Um dos estandes da feira é a Tenda da Literatura, onde escritores douradenses expõem seus trabalhos e vendem suas obras, com exposições de livros, música, declamação de poemas, danças e palco ao ar livre.

Neste ano, uma das presenças confirmadas é a de Rodrigo Teixeira, para promover seu livro sobre o Grupo Acaba, além do lançamento de dez livros, e participação de 50 escritores de diversos gêneros.

Também haverá a homenagem ao poeta e escritor Ilso ‘Boca’ Venâncio, ícone da literatura de Dourados, que faleceu em julho. Boca era também compositor, ator, músico, artesão e produtor, membro da Academia de Letras do Brasil, Seccional Dourados.

Novidade

Com expectativa de um público ainda maior este ano, Dagata quer colocar o festival aos olhos de outros países. “Esse ano iremos implementar um novo objetivo, que é a integração latino-americana, queremos colocar Dourados no circuito de artistas latino-americanos, dessa vez trazendo um grupo musical do Paraguai”, adiantou.

Ele acredita que o município estava carente de eventos que trouxesse luz aos artistas douradenses. “A cidade de Dourados amou o Festop, porque havia um buraco na cena cultural local, não tinha um evento que apresentasse os artistas para a população. Então as pessoas têm que ter acesso, tem que conhecer os artistas do nosso Estado e cabe a nos, produtores culturais, promover e apresentar esses artistas”.

Ele ainda argumenta que a cultura regional deve ser apresentada desde a infância. “É fundamenta aliar cultura e educação. Acredito que perdemos isso para as classes iniciais, apresentar os artistas regionais para as crianças. É a nossa identidade, temos que recuperar isso”.

Dagata adianta: ele já quer um novo festival para movimentar a cultura do Estado. “Tenho o sonho de fazer o Festival Internacional de Música de Ponta Porã, trazendo artistas de todo o mundo. Mas queremos que o Festop se consolide primeiro”.

Programação

A programação segue em atualização, mas já dá para saber o que vem por aí na Festop, confira:

SEXTA-FEIRA (25)

– Marco Aurélio e Odair Vilella (21h30);

– Nana Coloral (20h10);

– Ana Karla (23h50);

– Orquestra UFGD (19h20);

– Nestor Ló y Los Caminantes – Paraguai (22h40);

SÁBADO (26)

– Dj Gabis (22h);

– Falange da Rima;

– Soul Samba (23h);

– Odiados;

– El Trio;

– Batalha de Rimas, em parceria com a Batalha do Centro;

– Tenda de Oxóssi – cultura afro-brasileira (16h10);

– Estúdio Tiaki – Espetáculo de Dança (17h40);

DOMINGO (27)

– Tonelada;

– The Luanna (21h35);

– Ana Paula e Pantera;

– João Martinelli;

– Espetáculo ‘Balança, mas não cai’ (18h10);

– Grupo Benz – street dance (15h360);

– Coral ‘Vozes da Periferia’ (16h);

– Espetáculo teatral ‘Orendivê’ (17h);

Por Carolina Rampi

