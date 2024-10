Cantora Angelique faz show de gravação do álbum neste domingo

Álbum tem 10 faixas e será lançado ainda este ano

No vasto cenário da música brasileira, um novo álbum emerge como uma voz poderosa e singular, “Brasileiríssima”, de Angelique, uma artista mato-grossense cuja trajetória pessoal e artística é marcada por questões de identidade, raça e resiliência. O álbum será lançado no domingo (20), às 20h, com um show gratuito na Cervejaria Canalhas, em Campo Grande.

Angelique conta que suas composições sempre foram um reflexo dos sentimentos, revoltas e questionamentos que carregou ao longo da vida. Para ela, incorporar temas de raça e identidade no álbum foi algo natural e essencial. “Queria expressar não só o que sinto, mas a realidade de tantas outras pessoas negras no Brasil. A resiliência é sobre a capacidade de seguir em frente, de ter força diante das adversidades, e o álbum traz essa força, remetendo à luta dos nossos ancestrais que batalharam por liberdade”, detalha.

Um dos momentos mais tocantes do álbum é a faixa “Navio Negreiro”, uma releitura da poesia de Luiz Cláudio, que aborda a herança dolorosa da escravidão no Brasil. Segundo Angelique, a inspiração veio do desejo de resgatar essa parte da história que ainda precisa ser mais discutida.

“Essa música toca fundo na alma e nos lembra das cicatrizes deixadas pela escravidão. Trouxe esse tema para o álbum como uma forma de honrar a memória dos nossos antepassados e provocar uma reflexão sobre como essa herança impacta a sociedade até hoje”, pontua.

Outra faixa marcante é “Não posso mais negar quem sou”, que Angelique descreve como um ponto de virada em sua carreira. “Essa música reflete o processo de me entender, me aceitar e ter orgulho de quem sou. É uma declaração de liberdade e de acolhimento da minha identidade”, revela. Em meio a temas tão densos, o álbum também oferece momentos de leveza, como em “Um samba pra você”, uma celebração do amor e da vida. “Quis trazer um momento de respiro, mostrando que, apesar das lutas, também há espaço para o afeto e a alegria”.

Angelique morou em diversas regiões do Brasil, incluindo Rio de Janeiro e Santa Catarina, e essas experiências culturais enriqueceram sua musicalidade. “Em cada lugar, absorvi influências que ampliaram meu olhar e minha forma de compor. Minha história com o samba começou em 2016, em uma roda na Pedra do Sal, no Rio, e aquilo mexeu comigo de uma maneira profunda. Em Campo Grande, tive a honra de trabalhar com Serginho d Prima, grande sambista e produtor do álbum”, comenta.

Sobre suas expectativas para o lançamento de “Brasileiríssima” no cenário musical sul-mato-grossense, Angelique espera que o álbum amplie a visibilidade de vozes femininas no samba e traga reflexões sobre inclusão social. “Espero que mulheres negras que ouvirem se sintam lindas e empoderadas. Quero que elas saibam que, apesar de uma sociedade injusta, nossa beleza e força são inegáveis”, exclama.

Angelique acredita que a música pode ser um catalisador de mudanças sociais. “Um álbum como ‘Brasileiríssima’ não é apenas entretenimento, é um chamado à ação, à empatia e à conscientização. A arte tem o poder de mover consciências e provocar transformações”, finaliza.

Serviço: O show de lançamento de “Brasileiríssima” será realizado neste domingo, às 20h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira, com entrada gratuita. A gravação do álbum possui investimento da Lei Paulo Gustavo, do MinC (Ministério da Cultura), órgão do Governo Federal, através de edital promovido pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), da Prefeitura de Campo Grande.’

