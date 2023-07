Cine MIS volta com exibição de filme francês contemporâneo e vencedor de prêmios

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Aliança Francesa de Campo Grande (MS) e o Instituto Francês – IF, promove na sexta-feira (14), às 19h, a exibição e debate do filme Allons Enfants. A entrada é gratuita. O MIS fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar.

A edição mais do que especial deste evento faz parte da retomada do CineMIS – Mostra de Cinema Francês, que celebra há mais de 10 anos e por meio desta parceria o 14 de julho, a mais importante data cívica para os franceses – a Queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa. A curadoria é de Márcia Saddi e foi direcionada para acadêmicos, cinéfilos e público em geral, contando com debate com especialistas, pesquisadores e estudiosos ao final da sessão.

O projeto CineMIS teve início em 2011 e agora volta ao formato presencial, trazendo para exibição importantes obras, sempre com a curadoria, mediação e debate de antigos e novos parceiros e colaboradores.

O Coordenador do MIS, Alexandre Sogabe, fala da importância desse retorno do projeto. “O CineMIS já se tornou uma ação do calendário do nosso museu e a edição de retorno apresenta um filme premiado, contemporâneo e muito especial, que trata de temas e questões ligadas à referida data comemorativa, mas que continuam atuais e urgentes. Convidamos todos para assistirem um bom filme francês nessa quarta-feira.”

Sobre a Curadora

Márcia Saddi é diretora da Aliança Francesa de Campo Grande, colaboradora do CineMIS desde a primeira edição e possui mestrado em Decisions Publiques, Organisations et Institutions pela Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico.

O Filme

Allons enfants (França, 2021, 1h50)

Sinopse: No centro da capital, um colégio tenta uma aposta louca: integrar alunos de bairros populares e quebrar a espiral de fracasso escolar graças à dança hip-hop. "Allons enfants" é a história dessa experiência única na França.

Com informações da FCMS