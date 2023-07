Prefeitura de Costa Rica divulga campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Agosto

A Prefeitura de Costa Rica, por meio da Secretaria e da Vigilância em Saúde, anunciou nesta terça-feira (11/07) os detalhes da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos que ocorrerá neste ano. A campanha terá início em 1º de agosto e se estenderá até 30 de setembro, iniciando na cidade de Costa Rica e posteriormente alcançando a área rural.

Durante todo o período da campanha, equipes de vacinação estarão disponíveis para imunizar os animais. Será administrada uma dose de 1 ml por animal, independentemente da idade ou peso, a partir dos 3 meses de idade. Além disso, é necessária a revacinação anual dos animais.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Laura Viviane Gomes de Oliveira Rodrigues, ressaltou a importância da vacinação antirrábica na prevenção da raiva em cães e gatos. Segundo ela, a imunização é essencial para garantir a saúde desses animais e evitar a transmissão da doença para os seres humanos.

Para facilitar o acesso dos moradores de Costa Rica à vacina, a campanha será realizada em diferentes locais da cidade. No dia 12 de agosto, das 7h30 às 16h30, a vacinação ocorrerá na Praça do Jardim Buenos Aires e na Rodoviária. Em 19 de agosto, será a vez das Praças Dona Alice, Flor do Campo, Vale do Amanhecer e Sonho Meu III receberem a campanha. Por fim, em 26 de agosto, a vacinação será realizada na Praça Central, na Feira do Produtor Rural, na Praça do Novo Horizonte e na Praça da Vila Nunes.

O calendário de vacinação para a zona rural será divulgado posteriormente, uma vez que a campanha nessa área ocorrerá em setembro.

A Secretaria de Estado de Saúde também emitiu uma nota informativa com orientações sobre a vacinação antirrábica. Conforme a nota, é importante vacinar apenas animais em bom estado de saúde. Caso o animal apresente sintomas de doença, a vacinação deve ser adiada. Além disso, se o animal tiver sido desvermifugado recentemente, é necessário aguardar um prazo mínimo de 10 dias entre o uso do vermífugo e a vacinação.

A nota informativa destaca ainda que não há contraindicação para a vacinação de fêmeas prenhas ou lactantes. No entanto, é recomendado manipular esses animais com cuidado, evitando traumatismo e estresse.

No Brasil, as campanhas de vacinação contra a raiva em cães e gatos são consideradas nacionais e ocorrem anualmente, de forma massiva e gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Ministério da Saúde. Essas campanhas visam proteger a população brasileira contra doenças que podem ser prevenidas com imunização. A responsabilidade pelo fornecimento das vacinas é da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Com Informações da Prefeitura de Costa Rica