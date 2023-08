Cia Shamsa apresenta espetáculo “Tempus”

A Cia Shamsa, um grupo de dança que tem encantado o público de Campo Grande desde 2016 com suas performances cativantes e criativas apresentará no dia 19/08/2023 em Campo Grande, uma experiência artística única aguarda o público nos palcos do auditório do Instituto São José. Trata-se de um espetáculo de dança emocionante e cativante, intitulado “TEMPUS”.

Sob a liderança da diretora e coreógrafa Anny Costa , a Cia Shamsa tem explorado uma variedade de estilos de dança, desde contemporâneo e jazz até a dança do ventre, oferecendo ao público uma experiência artística diversificada e envolvente. O espetáculo foi coreografado para contar a história das estações do ano e suas metamorfoses inspiradoras, promete transportar os espectadores através do tempo e da expressão artística, criando um vívido e mágico cenário de movimentos e emoções.

Desde sua fundação em 2016, a Cia Shamsa tem buscado aprimorar suas habilidades artísticas e expandir seus horizontes criativos e tem sido uma presença marcante na cena cultural de Campo Grande, conquistando admiradores de todas as idades com sua abordagem única e expressiva da dança. A combinação de movimentos fluidos e paixão pela arte da dança permite que o grupo transmita emoções e histórias com graciosidade e profundidade.

Serviço

Espetáculo TEMPUS dia 19/08 às 19h30 no Auditório da Escola São José na rua Arthur Jorge, 1762 Única apresentação. Ingressos R$25,00 Contatos: (67) 984157205 Email: [email protected] Instagram: @ciashamsa

