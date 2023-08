Ônibus da Saúde de Amambai colide com carreta e deixa 6 feridos

Uma manhã que deveria ser dedicada ao cuidado da saúde transformou-se em um cenário de tragédia. Um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai, esteve transportando 18 pacientes para uma unidade de atendimento na cidade de Cascavel (PR) e acabou colidindo com a traseira de uma carreta na rodovia que liga as cidades de Toledo e Cascavel. O acidente, ocorrido nesta quarta-feira (9), deixou um rastro de destruição e seis pessoas feridas, incluindo um passageiro com fratura exposta.

O veículo, que levava pacientes em busca de cuidados médicos, foi reduzido a destroços após o impacto violento. Entre os ocupantes do ônibus, uma pessoa sofreu fratura exposta e foi prontamente encaminhada para uma unidade de saúde em Toledo, onde recebe os cuidados necessários para sua recuperação. Os demais feridos também estão sob cuidados médicos, e a comunidade está à espera de informações sobre o estado de saúde de todos os envolvidos.

A Prefeitura de Amambai divulgou uma nota oficial por meio do gabinete do prefeito, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, expressando profunda consternação diante do acidente e reafirmando o compromisso em garantir a segurança e qualidade no transporte de pacientes. A nota também destaca que a administração municipal manterá a população informada sobre as ações tomadas e os desdobramentos da situação.

Ainda paira um véu de incerteza sobre as causas que levaram ao trágico acidente. Enquanto as autoridades competentes investigam os fatores que culminaram nessa colisão devastadora, a comunidade local está unida em solidariedade às vítimas e suas famílias, oferecendo apoio e esperança durante esse momento difícil.

Embora o cenário seja marcado por desespero e desolação, a notícia reconfortante é que todas as vítimas estão fora de perigo, conforme afirmado pelas autoridades.

Com Informações da Prefeitura de Amambai

