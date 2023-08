Matheus Kruz aposta no pagode baiano e lança single gravado na Capital 

Na contra mão do sertanejo

Com a missão de levar alegria e diversão aos sul-mato-grossenses, Matheus Kruz (29), lança o single “Rebola Assim”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Há seis anos, o campo-grandenses está na estrada na busca pelo sucesso, neste período já gravou DVD e singles. Ele também está confirmado como uma das atrações da Pantaneta 2023, onde abrirá o show do cantor Léo Santana.

Sobre o novo trabalho, o campo-grandense está animado e muito otimista com o novo single. Entretanto, acredita que a música será a oportunidade de alcançar novos voos.

“Tenho seis anos como cantor solo. Voltei este ano para a Capital, estava no Rio de Janeiro. Estou confiante que este ano será muito bom. Também estou apostando todas as fichas nessa nova música, será um divisor de águas em minha vida”, disse Matheus.

Matheus também comentou sobre fazer música onde o sertanejo domina. Apesar da concorrência musical, ele acredita que existem espaços para todos e público. A prova que está há seis anos no mercado musical.

“Cantar Pagode Baiano no berço do sertanejo, não é fácil, a valorização que temos é muito menor, porém eu gosto de ser diferente dos iguais. Então sigo confiante e muito otimista com meu trabalho, vou conquistar meu espaço e chegar onde tanto almejo chegar, que é ser reconhecido nacionalmente. Cantar é o que me faz bem e o que sei fazer de melhor. Tudo quando a gente faz com o amor é muito mais gostoso, o difícil se torna prazeroso”, afirmou Kruz.

Para quem deseja conhecer mais sobre o cantor Matheus Kruz, ele estará na Pantaneta 2023, no dia 06 de outubro. Também faz apresentações em formaturas, casamentos e festas corporativas.

Matheus já pensa em novo projeto musical, que deve contar com atração nacional. Entretanto, não quis revelar quem será a atração do próximo lançamento do artista. Enquanto isso, os fãs e seguidores terão que aguardar a próxima música do cantor.

“Faço por amor, eu acho que sucesso, fama e dinheiro é consequência do trabalho. É muito gratificante quando eu subo no palco e vejo as pessoas cantando minha música. Só vou parar quando eu chegar onde almejo.”, frisou Matheus.