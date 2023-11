Teatro Glauce Rocha apresenta o espetáculo de dança “O que sinto por você?”, da Cia do Mato

O Teatro Glauce Rocha irá receber o espetáculo de dança “O que sinto por você?”, da renomada Cia do Mato. A apresentação é parte de uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, com o objetivo de recepcionar os estudantes da Cidade Universitária neste segundo semestre de 2023 e promover a cultura. A entrada é gratuita e não é necessário reservar convites antecipadamente.

Ademais, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto de Souza, convida calorosamente todos os estudantes a participarem do espetáculo de dança. A iniciativa faz parte de uma política de acolhimento aos calouros com arte na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Marcelo Fernandes, pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, destaca a importância de oferecer aos estudantes momentos de arte e cultura, e por isso a escolha de um espetáculo da Cia do Mato, conhecida por seu reconhecimento e premiações nacionais na área da dança. Ainda assim, alguns bailarinos da companhia têm sua formação na própria UFMS.

Contudo, Mariana Cavalcante, coreógrafa da Sinapse Cia de Dança Contemporânea da UFMS, ressalta a relevância de oportunizar aos estudantes momentos de reflexão e sensibilização para outras áreas culturais, enriquecendo suas experiências. A integração da cultura com o meio universitário é um dos principais objetivos desse evento.

Sobre

“O que sinto por você?” é um espetáculo da Cia do Mato, dirigido por Chico Neller e coreografado por Rosa Antuña. A peça reflete sobre a importância dos afetos e nossas relações, explorando a ancestralidade corporal dos intérpretes e signos culturais brasileiros. A trilha do grupo Sutari dialoga com a música nordestina, tornando a experiência envolvente e profunda.

Nesse sentido, Maria Fernanda Figueiró, intérprete criadora do espetáculo desde 2019, destaca que o público poderá vivenciar diversas temáticas abordadas pela obra, que tocam questões como o vazio, a angústia, a solidão, e também exploram a transformação e as potencialidades de construir novas formas de existir através da força do coletivo.

Serviço

Dia 31 de julho — às 20h

Endereço: Cidade Universitária, Av. Costa e Silva – Pioneiros, MS, 79070-900

Com informações da UFMS