Cia de Ballet para cegos apresenta “Construindo Sonhos” em Barueri

A cidade de Barueri, em São Paulo, foi palco de um espetáculo apresentado pela Companhia Ballet de Cegos Na performance intitulada “Construindo Sonhos”, a única companhia de ballet profissional do mundo formada por deficientes visuais.

A Companhia Ballet de Cegos não apenas demonstrou sua habilidade artística excepcional, mas também ressaltou a importância da inclusão e da igualdade de oportunidades. Eles desafiaram estereótipos e inspiraram indivíduos com deficiência a se reinventarem através da dança e de outras formas de arte.

Fernanda Bianchini, fundadora da Associação “Fernanda Bianchini” e idealizadora da Companhia Ballet de Cegos, acredita firmemente que a dança é uma poderosa forma de expressão para todos, independentemente de suas habilidades.

A associação se dedica a identificar potenciais e talentos, lapidando-os e proporcionando uma plataforma onde os alunos podem brilhar, não apenas por suas histórias, mas pela bela arte que criam. A ênfase está em celebrar os protagonistas da dança e não focar em suas deficiências.

Com informações da XINHUA Agency News

