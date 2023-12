Coxim terá área experimental de agricultura

O município de Coxim deve receber um centro de pesquisa e validação de tecnologias para o desenvolvimento da agricultura na região do Planalto. Reunião neste sentido foi realizada ontem (18) na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) de Campo Grande.

O encontro coordenado pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Rogério Beretta debateu a intenção de criar um plano experimental para o plantio de culturas agrícolas na região de Planalto em Coxim. A reunião contou com a participação do prefeito de Coxim, Edilson Magro, o deputado estadual Júnior Mochi, o vereador Vilmar Vendruscolo o gerente de fomento agrário Adilson Alves (Galizé), e o produtor Rafael Gratão, presidente da Associação do Novilho Precoce e investidor no setor agropecuário.

Segundo Rogério Beretta na oportunidade foi debatida com o prefeito a possibilidade de ser instalado em Coxim um Centro de Experimentação Científica para testar as variedades de soja e outras culturas mais adequadas ao solo e ao clima da região, assim como as técnicas de manejo e adubação. “A meta é criar um centro experimental de pesquisa que vai validar as tecnologias para desenvolver a agricultura na região de Planalto”, explicou.

Paa o prefeito Edilson Magro, o plantio de soja em Coxim é uma oportunidade de diversificar a economia do município, que hoje depende principalmente da pecuária. “A soja é uma cultura rentável, e pode gerar emprego e renda para os produtores rurais. Por isso, estamos buscando parcerias para tornar esse projeto uma realidade”, afirmou.

O secretário de desenvolvimento sustentável do município, Saimon Cândido, destacou que a Prefeitura de Coxim já dispõe de uma área para a instalação do campo experimental e precisa de um secador de grãos, que é uma das principais demandas dos produtores locais. “Nós temos um terreno de 20 hectares que pode ser usado para o campo experimental e também para a montagem de um secador. Nós estamos procurando uma empresa que possa fornecer esse equipamento e que tenha interesse em se instalar em Coxim”, disse.

Entre os participantes da reunião, estava o vereador Vilmar Vendruscolo, que representou a Câmara Municipal e que também é produtor rural. Ele destacou a importância de órgãos e empresas, que tem experiência em pesquisa em extensão rural na região do cerrado.

Outro participante foi o empresário Rafael Gratão, presidente da Associação do Novilho Precoce e investidor no setor agropecuário. Ele manifestou seu interesse no plantio de soja em Coxim, vendo como um grande potencial na região norte do estado.

Beretta salientou após o encontro que ficou definido que a Fundação Chapadão que nos próximos dias irá visitar a área disponível para os campos experimentais de grãos.

A reunião na SEMADESC foi considerada produtiva pelos participantes, que saíram otimistas com as perspectivas de desenvolvimento da região norte do estado. Edilson Magro disse que vai dar continuidade às parcerias e aos projetos em discussão e que espera contar com o apoio de todos os envolvidos. “Nós estamos trabalhando para fazer de Coxim um polo de desenvolvimento econômico e sustentável. Nós temos potencial e vontade para isso. Nós só precisamos unir forças e buscar os recursos necessários”, concluiu.

