Motorista dorme no volante e colide carreta na traseira de caminhão estacionado

Um motorista de 53 anos, ficou gravemente ferido na madrugada de hoje (20), após colidir a carreta que conduzia em outra estacionada, na rua João Evangelista Rosa, próximo ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os socorristas, o motorista relatou ter dormido ao volante.

Conforme apurações do site Idest, equipes de socorro do Corpo de Bombeiros, foram acionados por volta de 1h40, quando receberam a informações do acidente. A vítima ficou presa na cabine, fazendo com que os bombeiros usaram um desencarcerador para abrir a porta do passageiro e retirar o motorista do veículo. O motorista foi socorrido consciente e orientado, apresentando ferimentos no joelho.

Ainda conforme o site local, o motorista disse aos bombeiros que dormiu ao volante. A Polícia Militar foi acionada, onde encaminhou os policiais para a delegacia local, que vai investigar o caso.

