Processo seletivo do Senar/MS oferta vagas para Campo Grande

O Senar Mato Grosso do Sul está com processo seletivo aberto para diversos cargos com salários que variam de R$ 1.480,00 a R$ 8.649,00. As inscrições são gratuitas e seguem durante o período de 20 a 29 de setembro de 2023.

As vagas são para nível médio e superior, sendo: Auxiliar Administrativo Educacional (PcD), Assistente de Marketing, Assistente de Inovação, Analista Contábil, Analista de Serviços Gerais, Analista de Compras e Licitações, Analista de Processos, Supervisor(a) Regional e Consultor(a) de Odontologia.

O processo seletivo acontece em três etapas: a primeira é de análise curricular e documental, a segunda é a prova de conhecimentos e a última é a entrevista individual. A instituição oferece benefícios como: vale alimentação, assistência médico-hospitalar, plano odontológico, auxílio-creche, seguro de vida em grupo, assistência funeral e bolsa de estudos. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, de segunda à sexta-feira.

