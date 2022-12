Homem que matou criança de 11 anos tem prisão decretada pela justiça

A Justiça decretou na manhã de hoje (14), a prisão preventiva de Maycon Araújo Pereira, de 31 anos, que confessou ter matado e estuprado Isadora Araújo no domingo (11). A criança estava sozinha em casa com outros dois irmãos menores de idade.

A mãe da criança, Inezita Ramos de Oliveira Araújo, de 39 anos, foi presa logo após o crime por abandono de incapaz e também na tarde de ontem (13), teve a prisão preventiva decretada.

A menina foi brutalmente assassinada na véspera de completar 11 anos. O enterro foi realizado final da manhã de ontem (13), sob comoção e revolta de familiares e amigos.

Morte da menina chocou policiais e a população campo-grandense

Isadora de Araújo, de 11 anos foi encontrada morta com sinais de estupro na noite deste domingo (11), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. O crime ocorreu dentro da própria casa da vítima. A criança foi encontrada pela mãe caída no chão da cozinha, ensanguentada e com sinais de agressão física e sexual. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou manobras de reanimação por mais de uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estaria em casa sozinha, cuidando dos dois irmãos menores, um de menos de três anos e outro de meses. A mãe das crianças estaria consumindo bebida alcoólica em uma bar da região antes de voltar para casa e encontrar a filha morta. Segundo a delegada da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), Karen Viena, a vítima foi encontrada pela perícia brutalmente machucada.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

