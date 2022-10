Cerca de 15 mil pessoas curtiram o show de Ludmilla no Campão Cultural

O show de Ludmilla, realizado na noite desta quinta-feira (13), levou cerca de 15 mil pessoas a irem na Esplanada Ferroviária só para assisti-la, durante o Festival Campão Cultural. A cantora chegou a ficar chocada com o tanto de gente que compareceu no evento no meio da semana.

Com o repertório extenso e apresentação de aproximadamente 1h, o público ouviu os maiores hits da cantora carioca (Maldivas, Socadona, Favela Chegou, Hoje e Numanice), desde as músicas mais calmas e românticas, até pagode. Inclusive, Ludmilla cantou uma música lançamento “Tic Tac”.

Também entre os destaques, Ludmilla entusiasmou o público sendo simpática e dando um “viva” a diversidade sexual. Antes do show que iniciou a partir de 22h, fãs chegaram antecipadamente no local para esperar a cantora. Por volta de 15h já havia gente chegando no local. Nas redes sociais, o público sentiu falta de um telão e também um chão de concreto.

O Campão Cultural vai até este sábado (15), quando a banda BaianaSystem será a principal atração da noite. Nesta sexta, Drink Barbosa, MV Bill e Rashid se apresentam no mesmo palco.

O evento contou fundamentalmente com o apoio da Polícia Militar, que deixou o clima mais seguro durante o Campão Cultural e deixou a galera se divertir até quando bem entenderem.

A frente do evento e fundamentais pela promoção cultural no Estado, estão os secretários da Cultura de Mato Grosso do Sul Eduardo Romero e Katia Motti. Acesse também: Fim de semana tem shows, Feira da Música e muito mais