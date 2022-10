Fim de semana tem shows, Feira da Música e muito mais

Diversidade marca sábado e domingo em Campo Grande

Neste fim de semana pós-feriado e que finaliza a “semana do saco cheio”, Campo Grande tem programação marcada pela diversidade cultural, show da banda Supercombo, Feira da Música, noite hip-hop, programação nos shoppings para a criançada e muito mais.

Sexta-feira – 14/10

Nesta sexta-feira, das 14h às 17h, tem roda de conversa com o tema “Dimensão espiritual nas lutas e resistência dos povos indígenas do contexto urbano”, com presença de Koixomuneti Terena (Xamã), Sr. Alípio e João Leôncio, e mediação de Leosmar Terena, no Memorial da Cultura Indígena Enir Terena, que fica na Comunidade Indígena Marçal de Souza.

Teatro

Às 16h, na Praça Ary Coelho, tem “Porongo Valdeville”, com o grupo The Pambazos Bro, do Uruguai, que apresenta uma releitura dos shows de variedades do começo do século 20. Uma dupla de uruguaios, Diego Martinez e Jorge Zagarzazu, traz para o público de Campo Grande um espetáculo cheio de humor por meio da dança, música, mágica, malabarismo uma espécie de cabaré noir, um variété interativo, que surpreende, emociona e alimenta as gargalhadas e a imaginação. O espetáculo tem classificação livre. A Praça Ary Coelho fica na Rua 14 de Julho, Centro.

Dança

Também na Praça Ary Coelho, às 18h, tem a jam session Gumboot Dance Brasil, de São Paulo, e a Cia. Fusion, de Minas Gerais, onde será promovido um encontro da dança de São Paulo e Minas Gerais com os campo-grandenses artistas e transeuntes. Um encontro de dança e música em que todas e todos poderão apreciar e participar.

Teatro – Grupo UBU

Na Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, na Associação de Moradores, o Grupo UBU apresenta a peça “Pelega e Porca Prenha”, que conta a a aventura fantástica dos irmãos “Pelega” e “Porca Prenha” na mata do Pequi, onde eles se envolvem numa briga entre a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira, moradores do local. O espetáculo resgata aspectos e personagens da cultura popular de MS.

Teatro – Cia. Noz de Teatro

O espetáculo “Oras Bolas” será apresentado às 19h na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, pela Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação, de São Paulo. O universo redondo, formas geométricas, brinquedos, baldes e balaios transformam-se em personagens inusitados dando origem a pequenas histórias. No universo das bolas, o Menino Quadradinho, a Menina Triângulo e o Menino Redondinho, interagem por meio de suas semelhanças e diferenças. A trilha sonora mistura diálogos relâmpagos, músicas cantadas ao vivo e outras compostas especialmente para a encenação. O espetáculo tem classificação livre, inclusive para bebês.

Campão Cultural

À noite, a partir das 18h30, no palco da esplanada, tem Miliano, aqui de MS, Drik Barbosa São Paulo, show com o rapper MV Bill Rio de Janeiro, e com Rashid São Paulo. A Esplanada Ferroviária fica na Avenida Calógeras, 3.015, Centro.

Sábado – 15/10

Supercombo

Também como parte da programação da Feira da Música e do festival Campão Cultural, tem o show da banda Supercombo, no Garagi, à 1h da manhã. A Supercombo é uma banda brasileira cujo estilo musical é o indie rock. Foi formada no ano de 2007, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. A banda é relativamente nova, com 11 anos de estrada, mas já alcançou seu sucesso. É muito conhecida em São Paulo, onde optou por concentrar sua atividade.

A Supercombo fez muito sucesso no YouTube, além dos serviços de streaming de música. Isso ajudou em sua projeção nacional, sendo que a música “Piloto Automático” foi a segunda mais compartilhada no Spotify no ano de 2014. O Garagi fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 881, no bairro Coronel Antonino.

Troca de figurinhas

No sábado, das 14h às 20h, haverá a abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o Shopping Bosque dos Ipês, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha de bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Domingo – 16/10

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – música

O Sesc no Bosque traz show com Karina Marques na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, com uma mistura de rock, pop, folk e clássicos nacionais e internacionais dos anos 80, 90 e de 2000 para cá, e muito mais, das 12h às 14h, com entrada gratuita. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sarau no Parque

Neste domingo tem a 15ª edição do Festival do Sarau Cidadania e Cultura no Parque, na Região do União, com shows musicais, teatro, dança, cultura de rua, literatura, artes visuais, artesanato, oficinas e muito mais, a partir das 16h, com entrada gratuita. O endereço é Rua Antônio João Escobar, 404, Bosque Camburé.

