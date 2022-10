TRE-MS realiza geração de mídias para o segundo turno

Nesta sexta-feira (14) e sábado (15), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza a geração das mídias que irão carregar as urnas para o segundo turno das eleições de 2022, que acontecerá no próximo dia 30 de outubro

. Todo o trabalho foi acompanhado e observado pelo integrante do Transparência Eleitoral Brasil, Elton Luiz Nasser de Melo, garantindo o exercício pleno da democracia. Para o ato, foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), fiscais de partidos políticos e coligações.

O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção. A previsão é que sejam geradas 8.491 mil mídias de votação para as seções eleitorais.

Os trabalhos são presididos pelo Dr. Wagner Mansur Saad, juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do Tribunal. “Encerrado o primeiro turno, temos agora o segundo turno das eleições e vamos repetir o procedimento e preparar as urnas para este segundo turno. Zeramos tudo que foi feito no primeiro, recomeçamos e deixamos tudo certo para as eleições”, explica.