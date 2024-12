‘Natal nos Bairros’ começa hoje (11) no Parque Tarsila do Amaral

Com o tema “O Natal em CG é feito pra você”, a Prefeitura Municipal de Campo Grande preparou uma programação especial para levar o encanto do Natal às diferentes regiões da Cidade. O já tradicional “Natal nos Bairros” tem início nesta quarta-feira (11), proporcionando momentos de alegria e celebração para crianças e famílias da Capital.

A primeira parada será às 18h, no Parque Tarsila do Amaral. A programação gratuita inclui diversas atrações como brinquedos infláveis, pintura facial, distribuição de pipoca, sorteio de brindes e muita animação com a chegada do Papai Noel, acompanhado da banda musical no ônibus do City Tour. Além disso, o público poderá se divertir com as apresentações do Tio Milho e do Sanduíche, trazendo ainda mais alegria para as crianças.

Serão várias regiões a receberem o “Natal nos Bairros”, entre as quais, está a do Bandeira, que no dia 16 de dezembro (segunda-feira) terá edição da festa no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. No dia 18 de dezembro (quarta-feira), é a vez da região do Anhanduizinho, na Comunidade Homex receber o evento. E, no dia 20 de dezembro (sexta-feira), a festa do Natal vai acontecer no Prosa, com a festividade no Cras Noroeste. O restante da programação, prevista para os dias 21 e 23, será informada em breve.

Com uma atmosfera especial, a caravana do Natal nos Bairros transformará cada local em um verdadeiro cenário natalino, reforçando o espírito de celebração e oferecendo aos participantes a oportunidade de compartilhar momentos inesquecíveis com a família e amigos.

Serviço

Natal dos Bairros – região do Segredo;

Quarta-feira (11);

A partir das 18h;

Parque Tarsila do Amaral – Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova.