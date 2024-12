‘Caixa Encantada’ arrecada 74,2 mil brinquedos para crianças de 356 instituições de MS

A campanha “Caixa Encantada”, realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso Sul, arrecadou aproximadamente 74,2 mil brinquedos que serão entregues para crianças e adolescentes atendidos em 356 instituições em Campo Grande e no interior.

O encerramento da ação ocorreu na tarde dessa segunda-feira (9), no Bioparque Pantanal, com a participação de 170 crianças convidadas, de duas entidades cadastradas para receber as doações – “Os Sonhadores” e “Projeto Estrela Branca”.

A ação encerra a campanha natalina “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”. A iniciativa contou com o apoio de 17 instituições públicas e privadas que são correalizadoras, além de outras cinco instituições parceiras.

“Essa campanha é do servidor do Estado, e eu como primeira-Dama me sinto muito feliz e honrada de dar voz, sensibilizar as pessoas, divulgar. Nós fizemos realmente uma divulgação muito grande, e o resultado foi esse, um recorde de arrecadação. E esse ano teve uma coisa que também me agradou muito e faz muito sentido, a gente atendeu o interior também. Em campanhas passadas que a gente atendia, basicamente Campo Grande, e agora estamos conseguindo ampliar esse atendimento, e futuramente, quem sabe, a gente consegue ampliar mais ainda”, disse Mônica Riedel.

O objetivo da campanha é promover o espírito de solidariedade entre os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e na sociedade, aproveitando a época para fazer o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social mais alegre.

Além dos presentes, as crianças das ongs selecionadas participaram de uma tarde de diversão no Bioparque Pantanal, com a visita do Papai Noel que chegou em um dos tanques de peixes, apresentações artísticas, brinquedos e lanche.

“É muita felicidade a gente saber que o Natal, dessas crianças que precisam e que querem sonhar um pouco nesse momento tão mágico, de reflexão também, vai ser especial. A maioria das crianças nunca esteve no Bioparque, que é um equipamento reconhecido no mundo inteiro e que nos orgulha. Então é uma oportunidade para eles conhecerem, saberem que existe e também se sentirem inseridos”, explicou a primeira-dama.

Campanha

Em 2023, a iniciativa arrecadou mais de 45 mil brinquedos distribuídos entre 300 instituições cadastradas. “A campanha teve um recorde de arrecadação, e uma nova forma de fazer a distribuição e o cadastro dessas entidades. Quem ganha na verdade é a sociedade sul-mato-grossense quando se organiza, se solidariza com o Natal”, afirmou o secretário Frederico Felini (SAD).

E neste ano, a solidariedade dos servidores alcançou números expressivos, com arrecadações em Campo Grande e no interior do Estado. O período de triagem ocorreu entre 21 de novembro e 6 de dezembro e a entrega para as entidades – 257 na Capital e 99 em 43 municípios do interior – será concluída até esta terça-feira (10).

A campanha contou com a parceria da Fiems na cedência do Albano Franco e construção do plano de triagem com a coordenação da campanha do Governo do Estado.

A reformulação do processo de cadastramento das entidades beneficiadas foi a principal novidade do projeto. A partir desta edição as instituições realizaram um cadastro por meio de um formulário, para que pudessem receber as doações. As inscrições iniciaram no dia 14 de outubro e terminaram em 18 de novembro e a análise das entidades contou com o apoio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).

A primeira arrecadação da campanha ‘Caixa Encantada’ 2024 ocorreu durante a entrega dos kits para os participantes da Corrida dos Poderes, nos dias 24 e 25 de outubro, arrecadando 3,7 mil brinquedos.

Além de Campo Grande, a ‘Caixa Encantada’ é realizada em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, por meio das Forças de Segurança Pública e da SED (Secretaria de Estado de Educação) e a distribuição será feita nas respectivas cidades onde houve arrecadações.

