Inscrição para processo seletivo para professor substituto na UFMS encerram nesta terça-feira

As inscrições para especialistas, mestres e doutores participarem do processo seletivo para professor substituto na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) encerram nesta terça-feira (6). Serão ofertadas 31 vagas, para diversas áreas de conhecimento, nos campus de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. O regime de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, com salários até 6 mil reais.

De acordo com a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene Walter da Silva, o processo seletivo visa assegurar a qualidade do ensino na instituição. “É um processo seletivo de relevante importância, a fim de assegurar e garantir a continuidade da missão da UFMS”.

Ela também ressalta que a universidade não tem poupado esforços para atender às necessidades das unidades para a realização de contratações. “O empenho da gestão da UFMS é notório, dado que realizamos, anualmente, quatro processos seletivos para professor substituto, além dos concursos públicos para professor efetivo. Hoje, a UFMS conta com oitenta professores substitutos”.

O processo seletivo oferece vagas para o regime de trabalho de 20 e 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, definidas a partir da titulação e da carga horária. Além da remuneração, os contratados vão receber auxílio alimentação de R$ 229 para a jornada de 20 horas e de R$ 458 para 40 horas semanais.

Processo seletivo

O processo seletivo é composto por provas escrita objetiva, didática e de títulos. Conforme o edital, a prova objetiva será realizada no dia 3 de fevereiro de 2023.

A realização da prova didática e a publicação do resultado final estão previstas para os dias 9 e 10 de fevereiro. A homologação do resultado deve ser publicada no dia 17 de fevereiro.

Importante ressaltar que a classificação no processo seletivo não assegura o ingresso automático, mas apenas a expectativa de direito à contratação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal concursos.ufms.br. Os detalhes podem ser conferidos no edital do vestibular.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: