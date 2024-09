Justiça de Pernambuco decide hoje sobre prisão de Deolane Bezerra e outros envolvidos

A Justiça de Pernambuco deve decidir ainda hoje (23) se mantém a prisão preventiva da influenciadora digital Deolane Bezerra, detida desde o dia 10 de setembro na Colônia Penal Feminina de Buíque. A prisão foi decretada após Deolane descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Além de Deolane, outras pessoas também estão presas preventivamente, aguardando a decisão judicial que pode converter a prisão em medidas cautelares como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar.

Investigação sobre ligação com o PCC

A Polícia Civil de São Paulo está investigando se Deolane Bezerra tem alguma ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do Brasil. A investigação teve início após a prisão de Everton de Souza, conhecido como “Gordão”, membro do PCC, em um imóvel que pertence à influenciadora.

De acordo com informações da TV Jornal SBT, a decisão judicial pode ser anunciada a qualquer momento. A defesa de Deolane já solicitou a sua soltura, bem como a dos demais investigados, argumentando que a prisão preventiva é desnecessária e que eles podem responder ao processo em liberdade.

A mãe de Deolane Bezerra, também envolvida no caso, pode ter sua situação reavaliada pela Justiça de Pernambuco, que está analisando os pedidos de liberdade apresentados pela defesa. A expectativa é que a decisão também inclua uma revisão das condições impostas a ela.

A defesa dos acusados sustenta que a prisão preventiva não é necessária para o andamento das investigações e que medidas menos restritivas podem ser adotadas, como o monitoramento eletrônico. O caso segue em andamento, e novos desdobramentos são esperados nas próximas horas, dependendo da decisão judicial.

