Em celebração os 123 anos, Campo Grande terá show gratuito de Renato Teixeira

As vésperas dos 123 anos de Campo Grande, a Concha Acústica Família Espíndola recebe os músicos Renato Teixeira, Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro para um show gratuito na praça do Rádio Clube nesta quinta-feira (25).

Quem abre os trabalhos é a dupla de Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, o encontro marcante entre o compositor símbolo do Centro-Oeste e um dos maiores instrumentistas contemporâneos representa uma viagem por canções que inspiraram a carreira artística dos dois.

Grande nome da música brasileira, Renato Teixeira será a atração principal da noite que promete emocionar os campo-grandenses com clássicos como “Romaria”, “Tocando em Frente” e “Frete”. Recententemente o músico participou da novela Pantanal onde protagonizou uma das cenas mais emocionantes da trama.

Secretário municipal de Cultura e Turismo (Sectur) Max Freitas, destaca que os nomes escolhidos refletem a cultura de MS.

“Os campo-grandenses amam esse estilo de música e a novela da Globo despertou ainda mais o amor pelo nosso Pantanal”, disse.

O Show “lembranças pantaneiras” integra o calendário oficial de eventos da prefeitura de Campo Grande e busca fomentar a cultura em Mato Grosso do Sul. O evento contará com brinquedos infláveis e cama-elástica para as crianças, pinturas faciais e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

Serviço:

O Saudações Pantaneiras será realizado na Praça do Rádio, localizada na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Padre João Crippa e Pedro Celestino. A entrada é gratuita e o evento começa às 18h.

