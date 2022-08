São Paulo inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O São Paulo iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, amanhã (24), às 21hr30 (Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo não chega para o duelo como favorito. Entretanto, o time de Rogério Ceni já provou algumas vezes nessa temporada que não vai ser fácil eliminar o clube nas copas.

🎥 O treino desta segunda-feira pelas lentes da SPFCtv!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/6V1ppHZoES — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 22, 2022

Os possíveis titulares do confronto participaram do treinamento normalmente, já que a maioria deles foi poupado do confronto do último domingo, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Dos considerados titulares, começaram jogando contra o Peixe: Jandrei, Miranda, Gabriel Neves, Igor Gomes e Luciano. Igor Vinicius, Reinaldo e Calleri entraram no decorrer da segunda etapa.

Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos: uma parte fez um trabalho de ajustes táticos, enquanto a outra realizou uma atividade técnica. Logo depois houve um treino coletivo de 11 contra 11, utilizando quase toda a extensão de um dos gramados do CT da Barra Funda.

O principal desfalque do São Paulo é o zagueiro Miranda. O jogador foi expulso na última partida da Copa do Brasil e pode fazer falta para a jovem zaga são-paulina.

Já pelo lado carioca, o Flamengo também realiza atividades para o jogo. As atividades estão programadas para agora de manhã. O treinamento será o responsável por Dorival selecionar os atletas que iniciarão jogando o duelo com o São Paulo. O time titular está quase todo definido, mas há a dúvida de quem será o companheiro de Arturo Vidal no meio campo.

Dorival Júnior, sendo assim, deve escalar o Flamengo com Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Arturo Vidal e De Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Pedro. Apesar deste ser o esboço do time titular rubro-negro, o treinador, como dito, irá sacramentar os 11 iniciais no treino desta terça-feira (23).

Morumbi lotado para São Paulo x Flamengo

A torcida são paulina é certamente teve um papel importante para o avanço do time nas copas. Com uma atmosfera intimidadora, o Morumbi deve estar lotado para o jogo. O tricolor já vendeu 37 mil ingressos antecipadamente.

A força das arquibancadas nos trouxe até aqui! E quarta-feira estaremos juntos mais uma vez! Já somos mais de 3️⃣7️⃣ mil vozes para a semifinal da @CopaDoBrasil! Ingressos aqui: https://t.co/PmXcZ86sL6#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/QqNNQndSMl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 22, 2022

