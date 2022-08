Adolescentes e mais 2 homens são presos pelo crime

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, e mais dois homens foram presos na manhã desta terça feira (23) por armazenamento e distribuição de material pornográfico com crianças. As prisões fazem parte da Operação Sentinela, realizada pela DEPCA, que busca combater o crime de pedofilia no Estado.

No computador dos suspeitos, foram encontrados diversos materiais com sexo explícito com crianças e adolescentes. Foram apreendidos computadores, celulares e notebook. De acordo com a delegada Anne Karine Trevizan, titular da DEPCA, foram apreendidos cinco computadores e três celulares

Ainda segundo a delegada, foram encontrado uma grande quantidade de vídeos.

“Nos mandatos de busca que fizemos, foram apreendidos cinco computadores e três celulares. Previamente temos 4 mil vídeos e fotos e nesse material haviam cenas de nudez ou sexo explícito envolvendo criança ou adolescente”.

A delegada revelou que os acusados tentaram negar a autoria dos crimes, entretanto, diante as provas do armazenamento não houve como negar.

Em duas casas onde foram efetuadas as prisões, haviam duas crianças. Elas foram levadas para a DEPCA, haja vista a necessidade delas passarem por depoimento especial, para verificar se houve algum tipo de violação contra as crianças. De acordo com a delegada, não foram constatadas violência contra elas.

“As crianças que foram encaminhadas para a DEPCA já passaram por depoimento especial e já foi verificado que elas não foram vítimas de abuso”.

Ao todo foram expedidos sete mandatos de busca. Dessa forma, outros três indivíduos ainda são procurados pela Polícia. Em todos os mandados de busca e apreensão de hoje foram encontrados materiais com cenas de nudez e sexo explícito de menores.

