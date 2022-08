Aniversário de Campo Grande será celebrado com entrega de obras e atrações culturais

Em comemoração ao aniversário de Campo Grande, a prefeitura da Capital lançou oficialmente nesta segunda-feira (15), o calendário de eventos que celebram os 123 anos da cidade morena. O cronograma conta com diversos eventos que incluem desde entregas de obras e conjuntos habitacionais a shows e exposições culturais.

Neste ano, o tradicional desfile cívico será retomado após dois anos suspenso devido à pandemia de Covid-19, para a prefeita Adriane Lopes (Patriota) o retorno do desfile é um meio de presentear os campo-grandenses.

“Passamos dois anos sem o desfile cívico e agora pretendemos retomar com toda força, trazendo alegria e celebração para Campo Grande, que é uma cidade muito solidária, calorosa e as pessoas gostam muito de estarem próximas, nesse ano pretendemos trazer o desfile cívico como um presente para a população”, destacou.

O Desfile Cívico-Militar em Comemoração aos 123 Anos de Campo Grande será realizado no dia 28 de agosto, na Rua 13 de maio esquina com a Avenida Afonso Pena.

De 15 de agosto a 15 de setembro diversos eventos tomam as ruas da Capital morena, simultaneamente ocorre mais uma edição do “Todos em Ação” que neste ano conta com a entrega de diversas obras que beneficiam diferentes setores como saúde, educação, infraestrutura e lazer.

“Nesse anos nós faremos grandes entregas, duas novas unidades de saúde, obras de pavimentação do Rita Vieira e drenagem. Programas habitacionais que darão dignidade para pessoas que aguardam a moradia há muitos anos, serão mais de quinhentas novas casas entregues”, destacou Adriane Lopes.

O calendário também inclui cursos educacionais, Copa Campo Grande de Futebol Society Adulto Masculino, Corrida do Facho 2022, 7º Feirão Habita Campo Grande, Sarau Delas – Alusivo ao Dia da Visibilidade Lésbica, 3ª Semana Saúde do Servidor Municipal, entrega da drenagem e pavimentação do Rita Vieira e lançamento do Reordenamento Viário do cruzamento da Av. Três Barras com a Rua José Nogueira Vieira.

A programação completa com todos os eventos que marcam os 123 anos de Campo Grande está disponível no site: https://123anos.campogrande.ms.gov.br/calendario-123-anos/.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.