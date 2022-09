Campo Grande tem programação da 16ª Primavera dos Museus

Os museus, instituições de memória e centros culturais de Campo Grande participam da 16ª Primavera dos Museus. O tema deste ano é “Independências e museus: outros 200, outras histórias”, que propõe uma renovação dos olhares sobre esse fato histórico, sob a ótica da diversidade cultural, da liberdade de pensamento, da inclusão, da pluralidade de experiências e de interpretações. A temporada anual foi iniciada hoje (19) e será exibida até dia 25 de setembro.

A abertura da temporada ocorre hoje (19), 19h, no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro. Participarão os museus do SIEM/MS (Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul), a FCMS (Fundação de Cultura) e a REM/MS (Rede de Educadores de Museus). Ao longo da temporada, a capital terá atividades como exposições, shows, apresentações teatrais, seminários e visitas mediadas.

Ao longo da temporada, a capital terá atividades como exposições, shows, apresentações teatrais, seminários e visitas mediadas. As programações serão exibidas na Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande; Centro Histórico-Cultural Santa Casa; museu Marco (Museu De Arte Contemporânea de MS); Muarq (Museu de Arqueologia da UFMS); MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso Do Sul); Museu das Culturas Dom Bosco; Museu José Antônio Pereira;Memorial Do Homem Pantaneiro; e no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço De Memória

O município de Costa Rica – localizado a 336 km da capital – é o único município do interior do estado que terá programação artística relacionada ao tema, no Museu Interativo Nelson Silva Soares e no Museu de Tecnologia Regional de Maracaju Domadora Anna Thereza.

De acordo com o Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), nesta edição serão 777 museus participantes e 2.285 eventos programados em todo o país, com atividades como exposições, shows, apresentações teatrais, seminários e visitas mediadas, entre outras. Juntamente com as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o Ibram sugere uma reflexão sobre o que outros sentidos e independências o Brasil e os brasileiros viveram nesses 200 anos.

