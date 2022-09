BP Bunge promove campanha de conscientização de motoristas

Ações acontecem durante a Semana Nacional de Trânsito que incentiva condutores e pedestres a adotar medidas de segurança

De 19 a 23 de setembro, a BP Bunge Bioenergia, uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil, está promovendo uma série de ações voltadas à condução segura no trânsito. O objetivo é conscientizar motoristas, colaboradores e parceiros, da importância de se praticar uma direção preventiva.

“Nada é mais urgente do que a segurança, o nosso principal valor. Temos um trabalho constante e permanente de aprimoramento de procedimentos e reforço de treinamentos, com ênfase na conscientização e comunicação para evitar acidentes, inclusive no trânsito. Temos uma área específica para o tema, a de Segurança no Transporte, para garantir as melhores práticas aos nossos motoristas”, ressalta Nádia Gama, diretora de HSSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) da BP Bunge.

As medidas vão se estender ao longa da semana com blitzes e rodas de conversa nas 11 unidades agroindustriais da empresa, presente em cinco estados. Nas blitzes, condutores serão abordados nas usinas e receberão orientações de como lidar em situações de fumaça em rodovias ou de poeira em estradas de terra, prejudiciais à visibilidade, e sobre fadiga, que dificulta a capacidade de concentração. Haverá ainda uma inspeção visual dos veículos e checagem das habilitações.

Nas rodas de conversa, os diálogos serão relacionados à segurança. Os motoristas serão orientados a colocar em prática ações para uma direção preventiva, dentre elas, como se antecipar a situações críticas do trânsito, ter uma visão completa do ambiente ao redor do veículo e da importância de manter o farol aceso mesmo durante o dia.

As atividades nas unidades da BP Bunge Bioenergia acontecem durante a Semana Nacional de Trânsito, campanha criada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997 e que incentiva, junto à sociedade, um trânsito mais seguro. Neste ano, o tema central da iniciativa do CTB é “Juntos Salvamos Vidas”.

Sobre a BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge Bioenergia, empresa formada pela joint venture das operações de açúcar e etanol da BP e Bunge, está entre as maiores empresas do setor sucroenergético do País. A companhia também é destaque em bioenergia (etanol e bioeletricidade), atua na transição energética com fontes mais limpas e renováveis e alimenta o mundo com o açúcar brasileiro. Presente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, suas 11 unidades agroindustriais têm capacidade de moagem de 32,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Com mais de 8,5 mil colaboradores, a BP Bunge Bioenergia está focada na sua visão de ser referência mundial em energia sustentável. Para mais informações, visite o site da empresa clicando aqui.

