La Liga denunciará insultos racistas contra Vini Jr

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi mais uma vez alvo de ofensas racistas em uma situação vergonhosa no estádio Wanda Metropolitano. Dessa forma, a La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, vai denunciar os cânticos da torcida do Atlético, que aconteceram antes e durante a partida de ontem (18).

Existe também filmagens de torcedores que faziam saudações nazistas durante o jogo. Elas devem ser reportadas na denúncia formal.

Além disso, a direção dos clubes irá enviar, também, uma queixa por escrito à Comissão Anti-Violência do Campeonato Espanhol. Agora, caberá à Federação sancionar ou não o Atlético de Madrid e seus torcedores.

“Nenhum debate futebolístico, seja ele qual for, sobre comemorações em torno de um gol ou qualquer outro, justifica a prática de um conjunto de atos ilícitos que envolvam discursos de ódio e crimes racistas e xenófobos, nas redes, mídia, entorno ou dentro de um jogo. Esses fatos tornam esse jogador de futebol vítima de racismo, xenofobia e intolerância “, afirmou a nota.

Se a Comissão Antiviolência decidir por uma sanção, é esperado que a punição seja de natureza econômica, e não esportiva.

Os casos de racismo contra Vini Jr

A caminho do estádio, torcedores colchoneros chamaram o atacante de ‘macaco’. O atacante do Real Madrid já havia sido alvo de racismo durante a semana pré-clássico, Em um programa de televisão espanhola, o empresário Pedro Bravo disse que ele ‘teria que parar de fazer macaquices’, se referindo às danças do brasileiro nas comemorações.

O caso ganhou repercussão. Grandes personalidades do esporte, como Pelé, Neymar se manifestaram contra a declaração do empresário e repudiaram o racismo.

Vinícius Júnior falou sobre o ocorrido, lembrando que vem sofrendo preconceito desde que chegou ao Real Madrid e reforçou sua luta contra o racismo e a xenofobia. “Há semanas, começaram a criminalizar minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros. Dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo, sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito. Dentro e fora de campo” A partida

O Real Madrid venceu o clássico por 2 a 1, com mais uma ótima atuação de Vinicius Junior. O jogador esbanjou sua ótima técnica para confundir a marcação dos defensores. Rodrygo fez o primeiro e a comemoração não podia ser diferença. Teve muita dança no estádio.

No segundo gol, Vini Jr deu seu famoso arranque e deixou todos os marcadores para trás. O jogador bateu e acertou a trave. No rebote Federico Valverde ampliou a vantagem.

