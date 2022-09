Campão Cultural traz artes visuais com workshops de graffiti

Na segunda edição do Festival Campão Cultural, que será realizado de 08 a 15 de outubro de 2022, o Circuito Comunidades levará ações a quatro regiões periféricas de Campo Grande, com integração de oportunidade e ações culturais.

O objetivo é incluir as comunidades da Capital, para promover a geração de renda, formação e outros fomentos, e para gerar a integração entre bairros e centro durante o festival.

Nas ações do Circuito Comunidades a Fundação de Cultura por meio do Núcleo de Artes Visuais abre quatro workshops de mural Arte Show com a participação de crianças e adolescentes selecionados pelas comunidades que, juntos com dois artistas grafiteiros regionais convidados farão seus murais, sendo um por comunidade que se tornará acervo público e artístico cultural.

Cronograma das ações:

10/10/22 – 09h/12h – Jardim Noroeste, Local: Praça do Noroeste/CRAS Endereço: Rua Indianápolis c/ Rua Barbacena- com a artista grafiteira Thallitha Leal (Tita)

11/10/22 – 09h/12h – Bairro Dom Antônio Barbosa, Local: Praça Central do Dom Antônio Barbosa Endereço: Rua Lúcia dos Santos c/ Rua Anselmo Seligardi (Dom Antônio Barbosa) com o artista grafiteiro Victor Macaulin (Hero)

12/10/22 – 09h/12h – Bairro Santa Emília, Local; Praça do bairro Santa Emília, Endereço: Rua Antônio Ignácio de Souza c/ rua Iconha c/ rua Adauto Barbosa com a artista grafiteira Thallitha Leal (Tita)

13/10/22 – 09h/12h – Bairro Coophatrabalho, Local: Associação de Moradores do Bairro Coophatrabalho, Endereço: Rua Florestal c/ Rua Pequi com o artista grafiteiro Victor Macaulin (Hero)

Sobre os artistas ministrantes:

Thallitha, mais conhecida como Tita, mulher negra, Comerciante, Designer, Cadista, Artesã, Pintora, Grafiteira, Muralista e fazedora de Cultura! No ano de 2014 conheceu o movimento do graffiti e a partir do ano de 2015 começou a desenvolver sua arte. Faz parte do movimento de graffiti de rua pela cidade, integrante da Crew Corre das Minas, coletivo de mulheres do Brasil inteiro e representa o estado de Mato Grosso do Sul, e desde então pintando murais pelos bairros periféricos em Campo Grande MS, afim de levar arte, cor e alegria para as pessoas da periferia.

Victor Macaulin (Hero) – Campo-grandense, Artista Visual e Angoleiro, iniciou no movimento do Graffiti em 2014 desenvolvendo pinturas murais em bairros, centros comunitários e escolas da capital. Em 2017 ingressa no curso de artes visuais na UFMS, onde os estudos direcionaram à questionamentos sobre a relação do artista com a sociedade, e com o meio ambiente, partindo de onde este se encontra. Os estudos sobre arte urbana e muralismo mexicano auxiliaram na pesquisa sobre a pintura mural e posteriormente sobre a confecção das tintas a partir da coleta de pigmentos naturais. A partir de 2019 surgem os primeiros trabalhos em papelão com pigmentos vegetais e minerais e nas paredes da capital com terra, argila, carvão e cinzas, associados as tintas acrílicas e sintéticas como uma nova poética urbana onde se busca valorizar a estéticas dos estilos de letras de Graffiti, sendo o WildStyle e 3D como base de estudos, assim como na busca da valorização da ancestralidade, das nossas raízes Afro indígenas, que são referências do modo de ver e viver e também na busca de conscientizar sobre nossas ações, do uso e desuso que se faz com o meio ambiente e das questões sociais.

Mais informações sobre Artes Visuais no Campão Cultural pelo telefone: (67) 3316-9172.

