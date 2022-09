Escola agrícola oferece formação técnica para estudantes

Sendo a única unidade agrícola da Reme (Rede Municipal de Ensino) com ensino médio e formação técnica, a Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, localizada na MS-040 – na região das Três Barras, em Campo Grande, oferece práticas de agricultura e pecuária para os estudantes. Aulas no campo, horta, pomar, além dos cuidados com bovinos, suínos e aves integram a grade de ensino da instituição.

Ao todo, cerca de 400 estudantes entre o 1° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio são atendidos em período integral na propriedade de 172 hectares, 60 deles totalmente preservados com 40 hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e 20 de mata ciliar no entorno do córrego Rabicho, ambos de Cerrado nativo.

120 dos alunos fazem o curso técnico agrícola oferecido pela unidade escolar, que alia o ensino regular com as práticas do campo. “Nós preparamos esses jovens para ingressar no curso superior, muitos procuram fazer faculdade na área. Mas nossos alunos que concluem o ensino médio, já saem preparados para o mercado de trabalho”, explicou Maria Kátia da Silva, diretora.

Tendo o objetivo de oferecer conhecimentos teóricos, algumas disciplinas são especificas para a atuação no campo, como agricultura, silvicultura (estudo da regeneração e melhoramento florestal), nutrição animal, topografia, empreendedorismo e administração rural, fertilidade e fertilizantes, além da produção de queijo e outros derivados do leite.

“Também temos o meliponário, que são as abelhas sem ferrão, suinocultura, aviário, horta medicinal, pomar e aquaponia, que é um método de produção de alimentos associado com a criação de peixes e aqui temos tanques de tilápias”, acrescentou Maria Kátia.

A inseminação artificial bovina também se faz presente, sendo implantada na grade de ensino neste ano. “A prática é essencial para o que aluno aprenda e chegue ao mercado de trabalho. Estamos começando a ensiná-los a fazer a inseminação bovina, e sempre é feito com todo o acompanhamento”, explicou o médico veterinário e professor da unidade, Oberdan Tenório. É esperado que ainda em 2022 seja iniciada a inseminação artificial suína.

Com novas técnicas na área da pecuária em relação a reprodução com uso de inseminação artificial, a instituição conseguiu realizar a reprodução de bezerros com melhorias genéticas.

Alice Andrade Lira, de 16 anos e aluna do 3º ano do ensino médio, foi a primeira a realizar a técnica da escola. “É um privilégio poder aprender dessa forma. Eu gosto da prática com os animais e tudo que envolve o manejo. E por isso quero fazer medicina veterinária. Acredito que quando eu iniciar, já terei um conhecimento maior, justamente por ter a oportunidade de estudar numa escola agrícola”.

