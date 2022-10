Campão Cultural: programação de hoje tem Roberta Miranda e noite do funk

Para quem pretende curtir uma boa música neste feriado, o Campão Cultural é a opção, nesta terça-feira (11), o festival recebe a cantora Roberta Miranda para celebrar os 45 anos de Mato Grosso do Sul.

Grande nome da música brasileira Roberta Miranda, é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, escultora e pintora brasileira. Consagrada pelo público com o título de Rainha Sertaneja, entre seus principais sucessos estão “Majestade, o sabiá”, “São tantas coisas” e “Va com deus”. O show será às 21h40 no Palco da Esplanada.

Para quem curte outros gêneros musicais, a programação de hoje também será voltada ao funk, com o show do grupo carioca Bonde das Maravilhas. O grupo foi criado em 2011, por cinco adolescentes (Joyce, Karoline, Thaysa, Rafaela e Thalia) moradoras da comunidade Complexo do Serrão em Niterói, Rio de Janeiro

Inicialmente elas publicavam vídeos caseiros dançando funk carioca, em pouco tempo o grupo ganhou notoriedade por suas coreografias ousadas e parcerias com artistas de funk da região. Entre os sucessos do Bonde das Maravilhas está “Aquecimento das maravilhas” e “Quadradinho de oito”. O show está previsto para às 3h na Casa de Shows Vitrine.

O festival “Campão Cultural – Arte, Diversidade e Cidadania” surgiu em 2021 com objetivo de fomentar a diversidade, cidadania e cultura de rua. Este ano, o Campão terá a duração de 8 dias, com extensa programação na Esplanada Ferroviária, praças Ary Coelho e do Rádio, além do Parque das Nações Indígenas e de mais quatro regiões da cidade, com investimento de mais de R$ 12 milhões.

expectativa é de que o público supere a marca de 65 mil pessoas da primeira edição do festival em 2021, que contou com 14 dias de festival e mais de 150 atrações regionais e nacionais.

Atrações de hoje (11)

MÚSICA

Palco da Esplanada – Comemoração dos 45 anos de criação de MS

Local: Esplanada Ferroviária, Avenida Calógeras, nº 5045

20h30 – Luis Goiano e Girsel da Viola

21h40 – Show Roberta Miranda

FUNK DAS MARAVILHAS

Local: Vitrine Shows, Rua Brilhante, 2128

23h30 – DJ Lauanda Dumor

00:10 – DJ Nuala

00:50 – DJ AfroJess

01:30 – DJ LadyAfroo

02:10 – DJ Gaga Funkeira

3:00 – BONDE DAS MARAVILHAS (RJ)

Participação das dançarinas:

Thalia Rosa

Gikka

Lannovisk

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: