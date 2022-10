Silva fez o público ir a loucura em seu espetáculo

O Campão Cultural na noite de segunda-feira (10), que aconteceu na esplanada ferroviária, embalou milhares de pessoas que foram curtir os shows nacionais que o evento trouxe em comemoração aos 45 anos de Mato Grosso do Sul.

Muita música e manifestações políticas aconteceram durante o Campão Cultural no show do cantor Capixaba, Silva no palco esplanada. Adulto, crianças e uma juventude compareceram em peso. Sem brigas os dois espetáculos exaltaram o amor e não a guerra.

Segundo a organização o cantor Bahiano reuniu a nova geração e se apresentou aos das outras, e quem participou foi arrebatado por sua doce voz e energia elevadíssima. O jovem que iniciou sua carreira marcou a noite do evento reunindo mais de 3 mil pessoas, segundo a organização.

Muito bem-organizado, o evento uniu as antigas gerações com os novos que também puderam curtir o espetáculo do Olodum, conhecido internacionalmente. Grande herança da Bahia que com muito “Axé”, fez todo o público dançar e cantar até para lá de meia noite.

A subsecretária de Cultura do Estado estava presente e comemorou o evento. “É uma linda festa para a população Sul Mato Grossense Campão Cultural, com bastante gastronomia, feira dos saberes, música ressaltando a nossa arte e cultural Sul Mato-grossense, ainda o evento é um bebê, mas já mostra sua força trazendo muitas atrações”, comemorou Katia Motti.

O público hoje (11), terá no palco da esplanada atrações sertanejas, mas na rua Brilhante as apresentações também fazem parte do Campão Cultural e acontece após às 23h30. Será a vez dos amantes do funk também vão se divertir.

Atrações de hoje (11)

MÚSICA

Palco da Esplanada – Comemoração dos 45 anos de criação de MS

Local: Esplanada Ferroviária

Avenida Calógeras, nº 5045

20h30 – Luis Goiano e Girsel da Viola

21h40 – Show Roberta Miranda

FUNK DAS MARAVILHAS

Local: Vitrine Shows

Rua Brilhante, 2128

23h30 – DJ Lauanda Dumor

00:10 – DJ Nuala

00:50 – DJ AfroJess

01:30 – DJ LadyAfroo

02:10 – DJ Gaga Funkeira

3:00 – BONDE DAS MARAVILHAS (RJ)

Participação das dançarinas:

Thalia Rosa

Gikka

Lannovisk

