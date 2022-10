Moradores ficam assustados com incêndio em residência

Uma residência na cidade de Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande ficou completamente destruída pelo fogo, na manhã de hoje (11). Segundo moradores, o incêndio começou por volta das 8h e assustou a vizinhança.

De acordo com o portal de notícias Cenário MS, o fogo foi visto por vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao apagar as chamas, os miliares constataram que o imóvel estava vazio.

Ainda de acordo com apuração do site, o fogo consumiu alguns cômodos da casa. O morador do imóvel perdeu cama, móveis, roupas, aparelhos eletrônicos e outros materiais, que foram queimados pelas chamas.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar também foram acionados no local.

