PF faz operação contra tráfico de drogas em MS e mais quatro estados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11), a Operação Carga Pesada, com o objetivo de reprimir o Crime Organizado, o Tráfico Interestadual de Drogas e a Lavagem de Dinheiro. A ação cumpri mandatos de busca e apreensão em Corumbá e outras cidades do país.

Ao todo são 14 mandados de prisão, 25 mandados de busca e apreensão, ordens de bloqueio de ativos financeiros, bloqueio de veículos e sequestro de imóveis. As medidas estão sendo realizadas em quatro estados, nas cidades de Mirassol D’Oeste/MT, Porto Espiridião/MT, Várzea Grande/MT, Belo Horizonte/MG, Corumbá/MS, Goiânia/GO, Iporá/GO, Águas Lindas/GO e no Distrito Federal.

A investigação teve início em janeiro deste ano e deu ensejo à apreensão de aproximadamente 100 kg de cocaína, em quatro eventos, no estado de Goiás e no Distrito Federal. Nas ocasiões, seis pessoas foram presas em flagrante por crime de tráfico de drogas. Em uma das prisões, houve tentativa de fuga, a qual ocasionou desabamento de telhado e resultou em lesões corporais em quatro policiais que atuavam no contexto.

No decorrer da apuração, averiguou-se, ainda, que um dos alvos movimentou R$ 19 milhões em um único dia.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, podendo ter as penas aumentadas de um sexto a dois terços, em razão do tráfico interestadual.

A Operação contou com o apoio do Serviço de Inteligência do Comando do Policiamento da Capital – PMGO (CPC2) e com apoio da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso (PMMT).

