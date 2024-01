Cadastro para seleção de ambulantes para o Carnaval 2024 segue aberto até o dia 25

Ao todo, serão disponibilizados 60 pontos fixos, sendo 40 para a comercialização de alimentos e bebidas não-alcoólicas e 20 para a comercialização apenas de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas

O cadastramento para seleção de interessados em trabalhar na atividade de comércio ambulante, durante o Carnaval 2024, na Esplanada Ferroviária, de CaAmpo Grande no período de 9 a 13 de fevereiro de 2024 segue aberto até a próxima quinta-feira (25).

Os interessados poderão realizar o pré-cadastro através do formulário eletrônico disponível , que deverá ser preenchido com as seguintes informações: nome, telefone e e-mail do titular; produto que pretende comercializar; identificação como food truck, se for o caso; cópia do documento de identidade e da carteira sanitária atualizada e comprovante de residência.

A publicação definitiva das inscrições recebidas será publicada no dia 29 de janeiro. A seleção dos participantes acontecerá no dia 30 de janeiro, às 9h, no auditório da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

