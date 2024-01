Carnaval 2024 em Campo Grande: Programação completa e medidas de segurança

O primeiro fim de semana de fevereiro marca, em Campo Grande, o início oficial da programação do Carnaval 2024. A festa promete reunir a alegria característica da folia, destacando o desfile das escolas de samba e a irreverência dos cordões e blocos de rua. O evento tem início em 2 de fevereiro, com a festa de Pré-Carnaval, e encerra em 17 de fevereiro com o tradicional “Enterro dos Ossos”.

Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, a Esplanada Ferroviária e Praça Aquidauana serão os locais de concentração para a primeira etapa das celebrações. Os blocos Evoé Baco, Calcinha Molhada, As Depravadas, Eita!, e Farofa com Dendê liderarão as festividades. Posteriormente, em 8 de fevereiro, os foliões voltarão às ruas para mais seis dias de festa.

Com o maior carnaval de blocos independentes de rua do estado, Campo Grande contará com a participação de pelo menos 15 blocos, esperando-se mais de 90 mil pessoas ao longo de toda a festividade. As atividades acontecerão em diferentes locais da cidade, incluindo a Esplanada Ferroviária, Praça Aquidauana, entre outras praças e ruas.

O cronograma dos eventos inclui uma variedade de blocos, tais como Evoé Baco, Calcinha Molhada, As Depravadas, Eita!, Farofolia, Nada sobre nós sem nós, Cordão Valu, Copinho de leite, Bloco do copo, Ipa lelê, Capivara Blasé, Bloco só Love, Bonde das Sereias, Forrozeiros MS, entre outros.

Agenda Tabelada dos Blocos de Carnaval:

2 de fevereiro (sexta-feira)

Evoé Baco – Bairro São Francisco, das 17h às 23h.

3 de fevereiro (sábado)

Calcinha Molhada – Praça Aquidauana, das 16h às 23h.

As Depravadas – Rua Barão do Rio Branco, das 9h às 13h30.

Eita! – Esplanada Ferroviária, das 14h às 20h.

4 de fevereiro (domingo)

Farofa com Dendê – Praça Aquidauana, das 15h às 23h.

8 de fevereiro (quinta-feira)

Evoé Baco – Bairro São Francisco, das 17h às 23h.

9 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco do Reggae – Esplanada Ferroviária, das 15h às 20h.

Farofolia – Esplanada Ferroviária, das 16h às 20h.

10 de fevereiro (sábado)

Nada sobre nós sem nós – Arena do Horto, das 16h às 21h.

Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Copinho de leite – 14 de Julho, das 10h às 14h.

Bloco do copo – 14 de Julho, das 17h às 00h.

Ipa lelê – Eden Beer, das 16h às 00h

11 de fevereiro (domingo)

Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

12 de fevereiro (segunda-feira)

Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Bloco só Love – Esplanada Ferroviária, das 20h às 22h.

Ipa lelê – Eden Beer, das 16h às 00h.

13 de fevereiro (terça-feira)

Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

17 de fevereiro (sábado)

Bonde das Sereias – Praça Ary Coelho, das 16h às 22h.

Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, das 16h às 22h.

Eita! – Esplanada Ferroviária, das 14h às 20h.

A Prefeitura Municipal, por meio da Sectur, será correalizadora do evento, oferecendo apoio logístico e estrutural, incluindo arquibancadas, trio elétrico, sistema de som, posto de atendimento da Sesau, PM e GCM, além de mais de 30 banheiros químicos. Um repasse de R$ 440 mil para a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) garantirá a realização do desfile de Carnaval.

No quesito desfile das Escolas de Samba, programado para os dias 12 e 13 de fevereiro, na Praça do Papa, teremos a participação de 7 escolas, sendo julgadas apenas 6. O evento acontecerá das 19h às 00h, apresentando escolas como Cinderela, Vila Carvalho, Catedráticos, Deixa Falar, Igrejinha, U. Cruzeiro, entre outras.

Confira o cronograma para o desfile das Escolas de Samba:

12 de fevereiro (segunda-feira) – 19h

Abertura – Herdeiros do Samba

Primeira – Cinderela

Segunda – Vila Carvalho

Terceira – Catedráticos

13 de fevereiro (terça-feira) – 19h

Abertura – Corte de Momo

Primeira – Deixa Falar

Segunda – Igrejinha

Terceira – U. Cruzeiro

Cuidados ao calor

Diante das altas temperaturas, a Sectur destaca a importância de práticas saudáveis para os foliões, incentivando o uso de protetor solar, chapéus e bonés, preferência por alimentos leves durante as festividades, e a ingestão adequada de água para garantir a segurança e bem-estar dos participantes. O Carnaval 2024 promete ser um momento de celebração e alegria, respeitando as tradições carnavalescas da região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: