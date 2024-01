1º Feirão da empregabilidade de 2024 da Funtrab acontece amanhã

Acontece nesta terça-feria(23) o 1º Feirão da Empregabilidade da Funtrab do ano. O objetivo é agilizar contratações dos processos fazendo mediação desse processo aos interessados que buscam recolocação no mercado.

Para esse primeiro Feirão estão disponibilizadas 165 vagas para segmentos de fast-food, prestação de serviços terceirizados, rede atacadista, cervejaria, indústria de PVC, restaurante japonês, nutrição e construção civil.

Além do Feirão, estão disponíveis as mais de 1.700 vagas na Funtrab em variadas áreas. O 1º Feirão acontece na sede da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Os interessados devem portar o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

