Sesc Lageado abre inscrições e 731 vagas para cursos de música, dança, arte digital e audiovisual

O Sesc Lageado abriu nesta segunda-feira (22), inscrições para os cursos de música, dança, arte digital e audiovisual, ofertados gratuitamente por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Ao todo, são 731 vagas.

As inscrições devem ser feitas na unidade, até o dia 02 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h30 e o responsável deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência, bem como, CPF, RG ou certidão de nascimento do aluno. Para se enquadrar no PCG, o requisito básico é a renda familiar de até 03 salários mínimos. Os cursos são gratuitos e o Sesc MS também fornece instrumentos, uniforme e lanche.

Para cursos de dança, há turmas para alunos de 04 a 16 anos e na música de 05 a 16. As modalidades são as seguintes:, Canto, Musicalização, Ballet, Baby Class, Violino, Violoncelo, Viola de Arco, Viola Caipira, Contrabaixo, Cavaquinho, Violão, Flauta, Saxofone, Clarinete e Percussão.

Os cursos acontecem no período matutino sempre das 8h às 12h ou vespertino nos horários das 13h às 17h, sendo duas horas semanais e o aluno pode fazer mais de um curso, se optar.

Audiovisual

Para 2024, a novidade são os cursos de arte digital, criação de vídeos e trilha sonora, voltados a alunos de a partir de 13 anos. No curso de Arte Digital, eles aprenderão sobre ilustração digital, técnicas de desenhos e cores e animação.

Na Criação de vídeo, farão desde o planejamento de vídeo, roteiro e pré-produção, gravação, edição e efeitos visuais. Já o curso de Criação de trilhas, vai ensinar a garotada a produzir trilhas para vídeos e games.

Serviço: O Sesc Lageado fica na Rua João Selingardi, 483 – Parque do Lageado – Campo Grande. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

