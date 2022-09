Bioparque recebe seminário sobre políticas públicas para pessoas com deficiência

Na quarta-feira, dia 21 de setembro, será realizado o II Seminário Estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do Mato Grosso Do Sul – Nada Sobre Nós, Sem Nós, no auditório do Bioparque Pantanal. O evento é obra do Governo do Estado, com o apoio do Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência.

O seminário, que irá acontecer no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, tem como objetivo refletir sobre o tema e colaborar no surgimento de novas ações, serviços e programas que tragam benefícios para o segmento.

“Eventos como este que estaremos realizando tem como foco garantir a universalização dos direitos, igualdade, equidade, justiça social e cidadania, além de assegurar a visibilidade, o protagonismo e a inclusão social das pessoas com deficiência, discutindo políticas públicas. A data do dia 21, dia nacional de luta da pessoa com deficiência, nos remete há uma reflexão sobre os avanços e os desafios que ainda enfrentamos no dia-a-dia por esta parcela da população. Por isso aproveito e estendo o convite para todos, que venham e participem, e nos ajudem a construir uma sociedade mais igualitária e com oportunidades para todos”, comenta o Secretário de Estado de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero.

Durante o evento, serão apresentadas as propostas enviadas pelo formulário de inscrição para os eixos de habitação, saúde, educação, segurança, desporto, trabalho, assistência social, turismo, acessibilidade, garantia dos direitos e cultura.

Ao final, será feito um documento com o objetivo de nortear as ações para os PcDs (pessoas com deficiência) no Estado, elencando três propostas para cada eixo citado.

“A discussão sobre acessibilidade para a pessoa com deficiência não deve se resumir à questão urbanística e arquitetônica. Para nós pessoas com deficiência, assim como para todos os cidadãos, quando se trata de inclusão, a discussão deve dizer respeito a todas as pautas, e neste seminário estamos buscando envolver todas as secretarias de governo, Defensoria e conselho para que possamos pensar em ações transversais atendendo as demandas das pessoas com deficiência do nosso Estado”, explica Telma Nantes de Matos, Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência.

No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência, segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Mato Grosso do Sul, 21% da população ou 526 mil pessoas têm alguma deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla, de acordo com o último levantamento do IBGE, também de 2010.

O seminário terá início às 13h com o credenciamento, na sequência às 13h30 – apresentação cultural, já às 14h a cerimônia de abertura e a partir das 14h40 à mesa de mediação do trabalho.

SERVIÇO:

II Seminário Estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do Mato Grosso Do Sul – Nada Sobre Nós, Sem Nós, em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro);

Data: 21 de setembro de 2022;

Horário: das 13h às 17h;

Local: Bioparque Pantanal – Av. Afonso Pena, 6277 – Chácara Cachoeira, Campo Grande;

Inscrição: clique no link para participar – https://forms.gle/FFmAjpHR26fGJRr16.

