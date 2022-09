Após sair para jantar com sargento da PM, mulher é agredida a socos

Uma mulher de 46 anos, desmaiou após ser agredida a socos, por um sargento da Polícia Militar, na madrugada de hoje (12), em Campo Grande. De acordo com a polícia, a filha da vítima, de apenas 4 anos, também foi agredida. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde será investigado.

Em depoimento na delegacia, a mulher disse que conheceu o sargento a duas semanas por um aplicativo de relacionamento. Após dias conversando, na noite de ontem (11), resolveu conhecer o sargento, saindo com ele para um jantar.

Após o jantar, a mulher disse a polícia que resolveu ir à casa do militar, que fica localizada na Avenida Marquês de Pombal, no Bairro Tiradentes, quando durante o trajeto, ambos começaram a discutir. As brigas continuaram também no apartamento do sargento da PM, quando a vítima disse que iria embora.

Aos policiais, mulher relatou que nesse momento foi surpreendida por um soco no nariz, causando sangramento e perda da consciência. Quando a mulher tentou se levantar, viu o autor tampando a sua boca da sua filha com as mãos na tentativa de impedi-la que ela chorasse. Assustada com o comportamento do sargento da PM, a mulher e a filha saíram do local e procuraram a polícia para registrar as agressões.

Após a denúncia, policiais foram até a residência informada, mas não encontraram o sargento. A vítima pediu medida protetiva no registro da ocorrência na Deam.

