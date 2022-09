Neymar mostra coleção de figurinhas raras: ‘Aceito propostas’

Neymar Jr mostrou para os seus seguidores que tem diversas figurinhas raras dele mesmo. O craque postou os cromos do álbum da Copa do Mundo nas versões bordô, bronze, prata e ouro. A raridade das figurinhas fizeram com que o preço delas disparassem.

“Aceito propostas”, brincou Neymar, se referindo aos altos valores que as pessoas estão vendendo as figurinhas na web.

Neymar é um dos craques escolhidos para estampar as figurinhas raras do álbum de 2022, sonho de consumo de todos os colecionadores e que já movimenta o mercado – é possível encontrar anúncios de figurinhas sendo vendidas a R$9 mil. Em plataformas de vendas online, um colecionador teria que desembolsar entre R$5 mil a R$9 mil para ter as quatro versões Legend de Neymar.

Com a proximidade do Mundial de Futebol da Fifa, a Copa do Mundo, que neste ano será realizada nos meses de novembro e dezembro, no Catar, nos Emirados Árabes, as figurinhas com os grandes destaques dos “elencos” das seleções participantes já movimentam não apenas a garotada, mas também a geração mais velha, e esquentam as vendas e trocas de figurinhas.

Para se ter uma ideia. Cálculos mostrara que a probabilidade de encontrar uma figurinha Legend ouro, a mais rara, seja de uma a cada 1.900 pacotinhos. Além de Neymar, outros grandes jogadores também foram homenageados pelo Panini, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Existe também figurinhas que fazem alusão a grandes promessas do futebol, como é o caso de Giovanny Reyna, dos EUA, Gravenberch da Holanda e Gavi, da Espanha.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.