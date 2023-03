Biblioteca Isaias Paim indica os cinco livros mais lidos em 2023

Que tal colocar a sua lista de leitura de 2023 em dia? A Biblioteca Isaias Paim te ajuda com uma lista dos 5 livros mais lidos entre janeiro e fevereiro, são clássicos e um livro adolescente que vão levar você por uma viagem literária.

Todos os livros estão disponíveis para empréstimo na Biblioteca Estadual Isaias Paim, que fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 e está aberta ao público de segunda a sexta das 7h30 às 17h30 e sábado das 8h às 14h.

O empréstimo é gratuito, você só precisa fazer a carteirinha trazendo um documento com foto e comprovante de residência, sai na hora e você pode já levar um livro para casa.

Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo nos livros. Em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção, os livros são objetos proibidos, e seus portadores são considerados criminosos.

Montag nunca questionou seu trabalho; vive uma vida comum, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar. Até que conhece Clarisse, uma jovem de comportamento suspeito, cheia de imaginação e boas histórias. Quando sua esposa entra em colapso mental e Clarisse desaparece, a vida de Montag não poderá mais ser a mesma.

Um clássico da ficção científica e da literatura distópica, Fahrenheit 451 foi escrito originalmente como um conto: “O bombeiro”, contido no volume Prazer em Queimar: histórias de Fahrenheit 451.

Incentivado pelo seu editor, transformou a ideia inicial em um romance, que se tornou um dos livros mais influentes de sua geração – e também um dos mais censurados e banidos de todos os tempos. Foi adaptado para o cinema duas vezes, a primeira pelas mãos do lendário cineasta francês François Truffaut, e depois para diversos formatos.

“O Alienista” é um clássico literário sobre a psiquê. Qual é o limite entre a loucura e a sanidade?

Até onde a ciência é capaz de desvendar a mente humana?

Essas são as questões centrais desta obra publicada originalmente como folhetim na revista A Estação.O conto apresenta Simão Bacamarte, estudioso ilustrado, que, para aprender mais sobre a psiquiatria, convence a cidade de Itaguaí a fundar um hospício.

Logo a instituição fica repleta de lunáticos locais e das vilas vizinhas. O cientista passa, então, a identificar a demência recôndita em cada cidadão de Itaguaí, encarcerando-os um a um no manicômio e levando o terror à cidade. O barbeiro Canjica arregimenta os insatisfeitos para derrubar o hospício da Casa Verde e se instauram a paranoia e a revolta no povoado, antes pacato.

Traições, denúncias anônimas, tesouros fabulosos, envenenamentos, vinganças e muito suspense. A trama de O conde de Monte Cristo traz uma emoção diferente a cada página e talvez isso explique a razão de a obra do escritor francês Alexandre Dumas ter se transformado em um clássico da literatura mundial, mexendo com a imaginação dos leitores há mais de 150 anos.

No romance, o marinheiro Edmond Dantés é preso injustamente, vítima de um complô. Anos depois, consegue escapar da prisão, enriquece e planeja uma vingança mirabolante.

A galeria de personagens criada por Dumas faz um retrato fiel da França do século XIX, um mundo em transformação, em que passou a ser possível a mudança de posições sociais. As aventuras de Dantés ainda ganharam diversas versões cinematográficas que colaboraram para o sucesso da trama.

Este é o único romance adulto de Monteiro Lobato, que aborda, dentre outros temas, a segregação racial, o feminismo e os debates do início do século XX. O cobrador Ayrton alcança o sonho de possuir seu veículo, porém sofre um acidente e é salvo pelo professor Benson, que descobre uma máquina em que se pode ver o futuro. Assim, Ayrton e Jane, filha de Benson, acompanham as eleições presidenciais dos EUA em 2228, em que o candidato negro James Roy Wilde é eleito.

Conheça Nikki Maxwell e as divertidas histórias de uma garota nada popular! Este é o primeiro volume da série best seller do The New York Times Diário de uma garota nada popular, uma versão feminina (e empoderada!) de Diário de um banana.

Nikki, de 14 anos, ganhou uma bolsa de estudos para uma escola particular de prestígio. Sua angústia ao lidar com as meninas malvadas do colégio, a relação com seus pais, sua paixão pelo bonitão da escola e as novas amizades que faz são assuntos registrados em seu diário, ao lado de inúmeros desenhos que ela mesma faz de sua vida.

